Koronavirüs aşısının kalp spazmı yaptığı iddiası çürüdü

KANADA Ottawa Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sonucu kalp spazmı araştırmasını yanlış hesaplama sebebiyle özür dileyerek geri çekti.

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Tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele devam ediyor. Günlük vaka sayılarının normalleşme sürecine girildikten sonra yeniden yükselişi endişelere yol açtı. Bu mücadelede ise aşılama önemli bir rol oynuyor.

Aşılara güvenenler kadar aşı karşıtlarının sayısı da bir hayli fazla. Özellikle bilim dünyasından doktorların aşı karşısındaki olumsuz makaleleri bu sayıyı da bir hayli yükseltiyor. Bu duruma da son olarak Kanada'da rastlanıldı.

Kalp spazmı iddiası

Ottawa Üniversitesi Kalp Enstitüsündeki araştırmacılar tarafından yürütülen ve ilk defa MedRxiv'de yayınlanan çalışmada koronavirüs aşılarının kalp iltihabına sebep olduğu duyuruldu. Ancak yapılan araştırmada yanlış bir hesaplamanın kalp rahatsızlığı riskini abarttığının belirlenmesi üzerine çalışma üniversite tarafından geri çekildi.