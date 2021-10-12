Aksungur insansız hava aracı İstanbul semalarında tur attı
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur insansız hava aracı (İHA) İstanbul semalarında tur attı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar kısa sürede binlerce beğenildi.Abone ol
TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı (İHA) Aksungur, İstanbul semalarında tura çıktı.
TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından Aksungur'un İstanbul semalarında tur attığı anların fotoğrafları paylaşıldı.
Yapılan paylaşımda, "Sana Aksungur'un gözünden baktık aziz İstanbul" ifadesi kullanıldı.