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Mohamed'in paylaşımı Galatasaray'da heyecan yarattı

Mohamed'in paylaşımı Galatasaray'da heyecan yarattı

Galatasaray'da Mostafa Mohamed, adı sık sık sarı-kırmızılı takımla anılan Arsenal'in futbolcusu Mohamed Elneny ile fotoğrafını paylaştı.

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Ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Galatasaray'da Elneny ismi gündemde. Sarı-kırmızılıların golcü futbolcusu Mostafa Mohamed'in Elneny ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşması taraftarı heyecanlandırdı.

Mohamed fotoğrafta göz kırptı
Mostafa Mohamed, milli takımdan arkadaşı Mohamed Elneny ile bir fotoğrafını paylaşırken göz kırpıyor olması taraftarlarda transfer adına bir mesaj algısı yarattı. Mısırlı golcünün paylaşımının altına taraftarlar transfer yorumlarında bulundular.

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