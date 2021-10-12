BIST 1.417
DOLAR 9,04
EURO 10,43
ALTIN 511,41
HABER /  SAĞLIK
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

Türkiye 12 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 12 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 357 bin 636 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 112 milyon 941 bin 94'e yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Ekim 2021 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 636 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 30 bin 110 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Kovid-19'u aşı sayesinde adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 48 ilde sağanak yağış etkili olacak
Ali Babacan boş kağıda imza attı mı?
Ali Babacan boş kağıda imza attı mı?
Yemek siparişlerinde kullanılan plastik kaplar tehlike saçıyor
Yemek siparişlerinde kullanılan plastik kaplar tehlike saçıyor
Türkiye ile AB göçmen kaçakçılığıyla mücadelede iş birliğini artıracak
Türkiye ile AB göçmen kaçakçılığıyla mücadelede iş birliğini artıracak
IMF'ten dünya ekonomisi için çarpıcı tespit
IMF'ten dünya ekonomisi için çarpıcı tespit
Aksungur insansız hava aracı İstanbul semalarında tur attı
Aksungur insansız hava aracı İstanbul semalarında tur attı
TÜGVA'dan İBB ile yaşanan tahliye tartışmalarına ilişkin açıklama:
TÜGVA'dan İBB ile yaşanan tahliye tartışmalarına ilişkin açıklama:
Doğu Afrika ülkesi Ruanda da Türk SİHA'larına talip oldu
Doğu Afrika ülkesi Ruanda da Türk SİHA'larına talip oldu
Koronavirüs aşısının kalp spazmı yaptığı iddiası çürüdü
Koronavirüs aşısının kalp spazmı yaptığı iddiası çürüdü
Şanlıurfa'da baba ve oğlu otomobilde silahlı saldırıya uğradı
Şanlıurfa'da baba ve oğlu otomobilde silahlı saldırıya uğradı