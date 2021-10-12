Türkiye 12 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 357 bin 636 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 112 milyon 941 bin 94'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 12 Ekim 2021 Salı günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 636 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 30 bin 110 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Kovid-19'u aşı sayesinde adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar" değerlendirmesinde bulundu.