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Ankara'da yol çalışmasında insan kafatası ve kemikleri bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ankara'da yol çalışmasında insan kafatası ve kemikleri bulundu

ANKARA'da belediye ekiplerinin yol çalışması için yaptığı kazıda, insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu.

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Olay Ankara'nın Etimesgut ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Sakıp Sabancı Bulvarı'nda yaptığı yol çalışması kapsamında kemiklere rastlandı. İş makinesi ile yapılan çalışma durdurularak, polise haber verildi. Gelen polis ekipleri, insana ait olduğu tahmin edilen kemikler ile kafatası bulunan yerin etrafını güvenlik şeridi ile kapattı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, kemiklerin bulunduğu bölgede ve çevrede araştırma yaptı. İncelemenin ardından kemikler ve kafatası, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

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