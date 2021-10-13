İzmir'de saplantılı aşık dehşeti! Birinden kaçtı diğerine yakalandı
İstanbul'daki saplantılı aşkından kaçan 24 yaşındaki Sena Altan, İzmir'de başka bir saplantılı aşkın kurbanı oldu. Sena Altan, sevgili olma teklifini reddettiği İlkay Ayeş tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Acılı ağabey yaşadığı üzüntüyü 'bu acının tarifi yok' diyerek özetledi.
İstanbul'da yaşayan ailesi ile arası çok iyi olan Sena, buna rağmen memleketine dönmedi, İzmir'deki bir tekstil firmasında müdür olarak işe başladı, kendisine yeni bir hayat kurdu. Ancak başka bir saplantılı aşık onu İzmir'de buldu. Genç kız sevgili olma teklifini reddettiği için Ayeş tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Yaşadığı üzüntüyü 'bu acının tarifi yok' diyerek özetleyen acılı ağabeyi Ergin Altan Sabah'a konuştu: "İstanbul'da kız kardeşimi rahatsız eden kişiyi uyardım ve bir daha onu rahatsız etmedi. Ancak Sena, İzmir'de de rahatsız edildiğini bana anlatmadı."
"Saplantılı şekilde kız kardeşime aşıkmış. İzmir'den İstanbul'a 20 gün önce geldim.
Ben buraya gelir gelmez kız kardeşimi rahatsız etmeye başlamış. Olay günü eve kadar takip etmiş. Çok üzgünüm" dedi.