İzmir'de saplantılı aşık dehşeti! Birinden kaçtı diğerine yakalandı

İstanbul'da yaşayan ailesi ile arası çok iyi olan Sena, buna rağmen memleketine dönmedi, İzmir'deki bir tekstil firmasında müdür olarak işe başladı, kendisine yeni bir hayat kurdu. Ancak başka bir saplantılı aşık onu İzmir'de buldu. Genç kız sevgili olma teklifini reddettiği için Ayeş tarafından bıçaklanarak öldürüldü.