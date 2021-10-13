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ABD'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı! Saldırıları kınıyoruz

ABD'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı! Saldırıları kınıyoruz

Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'nde terör örgütü PKK-YPG'nin güdümlü füze saldırısı sonucu şehit düşen Özel Harekât polislerimiz için ABD'den başsağlığı mesajı geldi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde terör örgütü YPG/ PKK tarafından Türkiye'ye yönelik saldırıları değerlendirdi.

Price, YPG/PKK'nın adını zikretmeden "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz. Suriye'de öldürülen iki Türk polisinin ailelerine de başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ateşkese riayet edilmeli"
ABD'li sözcü, "Ateşkes bölgelerine tüm tarafların riayet etmesi, Suriye'de istikrarın güçlendirilmesi ve siyasi çözüm için çalışılması önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Ortak çıkarlarımız var"
Price, "Türkiye bizim önemli bir NATO müttefikimiz ve terörle mücadeleden Suriye'de çatışmanın sona erdirilmesine kadar birçok alanda ortak çıkarlarımız var. Suriye politikası konusunda Ankara ile yakın istişare halinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Price, F-16'larla ilgili bir soru üzerine, savunma alanındaki satışlarla ilgili Kongreye bildirim yapılana kadar herhangi bir yorumda bulunmayacaklarını söyledi.

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