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Her gün 200-300 bin iki doz aşılı bağışıklığını kaybediyor! Mehmet Ceyhan grafikle uyardı!

Her gün 200-300 bin iki doz aşılı bağışıklığını kaybediyor! Mehmet Ceyhan grafikle uyardı!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bir grafik yayınlayarak iki doz aşılı kişilerde her gün 200-300 bin kişinin bağışıklığını kaybettiğini söyledi.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın "Mavi il sayımız 28’e ulaştı. Geride kalan 53 il hızlı hareket etmeli" paylaşımının ardından bir grafik yayınlayarak, "Her gün 200-300 bin iki doz aşılı kişi bağışıklığını kaybediyor” dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu grafiğin tam anlaşılmadığını gördüm. Basitçe; her gün 200-300 bin iki doz aşılı kişi bağışıklığını kaybediyor (bu sayı 2 doz Biontech olanlar 6 ayını doldurunca daha çok artacak), oysa biz günde bundan daha az kişiye 2. ve 3. doz aşı yapabiliyoruz” dedi.

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