Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Gençlerde hastaneye yatma oranında artış

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı" dedi.

Abone ol

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı yaptırmamış olan gençlerin oranının hastalar içinde arttığını belirtti.

Koca, "Dün yatışı yapılan Covid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı" dedi.

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 636 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 112 milyon 941 bin 94'e yükseldi.