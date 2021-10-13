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Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde üzdü

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde üzdü

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 84-70 yenildi. Gecenin bir diğer maçında Anadolu Efes de LDLC ASVEL'e 75-73 mağlup oldu.

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 84-70 yenildi.

Sezona Kızılyıldız galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, Panathinaikos OPAP'ın ardından ALBA Berlin maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Alman temsilcisi ise bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Anadolu Efes 2 sayıyla mağlup oldu
Gecnin bir diğer mücadelesinde Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi üçüncü haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'e 75-73 yenildi.

Organizasyonun son şampiyonu Anadolu Efes, bu sezon ligdeki 3. maçından da mağlup ayrıldı.

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