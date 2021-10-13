3600 ek gösterge gelince polis, öğretmen, imam ve hemşirelerin maaşları ne kadar artacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önümüzdeki yılın sonuna yetişecek" dediği ek göstergenin 3600'e çıkartılması ile öğretmen, polis ve din görevlisinin emekli aylığı ve ikramiyeleri yüzde 22, hemşire ve yüksek öğretim mezunu olmayan din görevlisinin aylığı yüzde 25 oranında artacak. İşte kim ne kadar zam alacak kalem kalem listesi...
3600 ek gösterge konusu memurların toplu sözleşme görüşmeleri sırasında yeniden canlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta 3600 ek gösterge sorununun 2022 sonuna kadar çözüleceği açıklamasıyla ise herkes ne kadar zam alacağını hesaplamaya başladı. Devlette çalışan 3.5 milyon memurun yarısı polis, din adamı, öğretmen ve sağlık çalışanı. İşte 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası maaşlar ve emekli ikramiyelerine gelecek zammı Nedim Türkmen kalem kalem yazdı...
Ek gösterge yükseltilmesini bekleyen binlerce kamu görevlisi var. Ancak ilk başta polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Bazı açıklamalarda, yönetici konumunda olan kamu görevlilerinin de bu kapsama alınacağı ifade edildi. Bu yöneticilerden kimlerin kastedildiğini bekleyip, göreceğiz. Alt unvanda çalışanın ek göstergesi yükseltildiğinde, üst kademedeki görevlinin de yükseltilmesi şarttır. Bu yüzden alt kademedekinin ek göstergesinin yükseltilmesi, üst kademelerde çarpan etkisi yaratacaktır.
1 milyon memur emekli olacak
Binlerce kamu görevlisi, emekli olmak için bu düzenlemeyi bekliyor. Memurların maaş hesabında kullanılan kriterlerden birisi olan ek göstergedeki artış, mevcut maaşları çok az artırmakla birlikte, asıl etkiyi emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşına yapacak.
Ek göstergenin 3600'e çıkartılması; 15.10.2008 tarihi öncesinde çalışmaya başlayan 1.5 milyon kamu çalışanının çalıştıkları sırada aldıkları maaştan çok, emekli ikramiyesi ve emekli maaşında çok ciddi artış yaratacak. 3600 ek gösterge uygulaması ile öğretmen, polis ve din görevlisinin emekli aylığı ve ikramiyeleri yüzde 22, hemşire ve yüksek öğretim mezunu olmayan din görevlisinin aylığı yüzde 25 oranında artacak.