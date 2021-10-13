3600 ek gösterge gelince polis, öğretmen, imam ve hemşirelerin maaşları ne kadar artacak?

Ek gösterge yükseltilmesini bekleyen binlerce kamu görevlisi var. Ancak ilk başta polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Bazı açıklamalarda, yönetici konumunda olan kamu görevlilerinin de bu kapsama alınacağı ifade edildi. Bu yöneticilerden kimlerin kastedildiğini bekleyip, göreceğiz. Alt unvanda çalışanın ek göstergesi yükseltildiğinde, üst kademedeki görevlinin de yükseltilmesi şarttır. Bu yüzden alt kademedekinin ek göstergesinin yükseltilmesi, üst kademelerde çarpan etkisi yaratacaktır.