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Erdoğan 'operasyon sinyali' vermişti! Suriye'de yeni güvenlik kuşağı kuruluyor

Erdoğan 'operasyon sinyali' vermişti! Suriye'de yeni güvenlik kuşağı kuruluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'de yeni bir operasyonun sinyalini vermişti. Türkiye, YPG/PKK’nın Suriye’nin kuzeyinde sivil halkı hedef aldığı alanlarda güvenli hat oluşturma politikası yürütüyor. Oluşturulacak güvenlik kuşağı ile siviller korunacak.

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Türkiye, Suriye'de yeni bir güvenlik kuşağı oluşturuyor. Milli İstihbarat ve Genelkurmay Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil halka yönelik saldırıların en çok gerçekleştiği alanlarda riskli noktaları tespit ederek güvenli hat oluşturma politikası yürütüyor.

Nokta operasyonlarla teröristlerin korkulu rüyası olan kahraman Mehmetçik, teröristlere verilen tüm desteklere rağmen sahadaki mücadelesinde yüksek motivasyonunu koruyarak meşru müdafaa çerçevesinde gerekeni yapıyor.

Uzmanlar, Suriye'de gerçekleştirilen terörün belini kıran, sivillere umut olan operasyonlarla kongreye mektup gönderen ABD'ye de İtalya'da gerçekleştirilecek G20 zirvesi öncesi stratejik bir mesaj verildiği değerlendirmesini yapıyor.

Terörü kaynağında yok etme stratejisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Kabine Toplantısı'nın ardından polislere yönelik son saldırının ve topraklarımızı hedef alan tacizlerin artık bardağı taşırdığını dile getirerek "Suriye'de en kısa sürede gereken adımları atacağız" sözlerinin ardından "Suriye'ye yeni bir operasyon mu olacak" sorusu akıllara geldi.

Suriye'den Türkiye'ye yönelik saldırıları meşru müdafaa kapsamında bertaraf ederek ülkedeki iç karışıklığın etkisini minimize eden Türkiye, son dönemde artan tacizlerin önüne geçmek için terörü kaynağında yok etme stratejisini sürdürecek.

Ankara, öncelikle belirlenen güvenli hat içindeki stratejik hedeflerin yok edilmesi akabinde de de gerekli adımların atılması için belirlenen bölgelerdeki etkin güçlerle temasta olacak.

Milli menfaatlerini korumak için ne gerekirse onu yapan Türkiye, teröre karşı kol kola mücadele etmek istemeyenlerle karşılaşılması halinde de kendi imkanlarıyla teröristlerin inlerini başlarına yıkacak.

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