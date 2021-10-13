Mehtap Taşkıran kimdir kaç yaşında kızının babası eski eşi kimdir?

Kısmetse Olur evlilik yarışması ile ünlenen Mehtap Taşkıran zor günler geçiriyor. Kızı Yaren Su'nun 2 kez beyin ameliyatı geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu duyuran Mehtap Taşkıran yardım istedi. Bu haberin ardından Mehtap Taşkıran kimdir, kiminle evli, kızı Yaren Su'nun babası kimdir araştırması başladı.

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Kanal D ekranlarının fenomen evlilik yarışması olan Kısmetse Olur'da yarışan Mehtap Taşkıran instagram hesabından kızım ölüyor diyerek yardım çığlığında bulundu. Kızı Yaren Su'nun beyin kanaması geçirdiğini ve 2 kez beyin ameliyatı olduğunu söyleyen Mehtap Taşkıran Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi. Bu haberin ardından Mehtap Taşkıran'ın kızının öz dedesi, yani Mehtap Taşkıran'ın babası tarafından cinsel istismara uğradığını ve mahkeme sürecinin devam ettiği söyledi. Peki Mehtap Taşkıran kimdir, kızı Yaren Su'nun babası kimdir?

Geçtiğimiz hafta kızının otobüste beyin kanaması geçirdiğini ve 2-3 gündür komada yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Taşkıran, yaptığı son paylaşımla kızının 2 günde 2 defa beyin ameliyatı geçirdiğini anlatarak Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi.

Kızının fotoğrafının altına, "Özel hastanede değiliz diye ölecek miyiz? Arkadaşlar çocuğum 2 gunde 2 kez beyin ameliyatı oldu.

Çocuğum ölecek: Kızının fotoğrafının altına, "Özel hastanede değiliz diye ölecek miyiz? Arkadaşlar çocuğum 2 günde 2 kez beyin ameliyatı oldu. Cumartesi ameliyat yapan Dr. nöbetçiymiş, gitmiş... Bugün de hiçbir beyin doktoru gelip yerinde inceleme yapmadı. Beyin doktoruna soruyorum gelip bakar mısınız yerinde incelemeniz lazım diyorum. Gelmeyeceğim diyor. Çocuğum ölecek zaten bir kez ihmal oldu diye ikinci ameliyata acil aldılar. Çocuğum ölmeden yardım eder misiniz? Allah rızası için paylaşın etiketleyin çocuğumu kaybedeceğim. Bizim hakkımız beyin cerrahisinin ilgilenmesi ama ilgilenmiyorlar @saglikbakanligi" notunu düşerek yardım çağrısında bulundu.

Kızı öz dedesinin tacizine uğramış: Tüm bunlar yaşanırken Mehtap Taşkıran komada yaşam mücadelesi veren kızının daha önce öz dedesi tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi.



Mehtap Taşkıran, kendi öz babasının torununa taciz ettiğini, genç kızın dedesi tarafından cinsel istismara uğradığını açıkladı. Öz babasını mahkemeye verdiğini de söyleyen Taşkıran, mahkeme sürecinin hala devam ettiğini söyledi.

Mehtap Taşkıran kimdir: Kısmetse Olur programına katılan ve yaptığı sivri çıkışlarla tanınan Mehtap Taşkıran, 1985 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. Bankacılık ve Sigortacılık mezunu olan Taşkıran, daha önce bir evlilik yapmış ve bu evlilikten bir çocuk sahibi olmuştur.

2015 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasının gelin adaylarından Mehtap Taşkıran yarışmaya İstanbul’dan katılmıştır.