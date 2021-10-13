CHP'nin şampuan reklamı yıldızları… :) Hepsi de kel!

Mahmut Tanal, “CHP GRUBU ÇALIŞIYOR” notuyla paylaştığı fotoğrafa CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'dan olay yorum geldi. Erdoğdu, fotoğraftaki tüm vekillerin kel olmasına dikkat çekerek “Şampuan reklamı yıldızları… :)” esprisi yaptı. Tanal da geri kalmadı.

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CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Twitter’dan paylaştığı fotoğraf espri konusu oldu. Tanal paylaştığı fotoğrafta, kendisiyle birlikte Engin Özkoç, Enis Berberoğlu gibi isimler olunca fotoğrafta tek dikkat çeken şey tüm CHP’li vekilleri kel olmasıydı.

“CHP GRUBU ÇALIŞIYOR” diyerek Tanal’ın paylaştığı tweeti gören CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da kelliğe dikkat çekerek, “Şampuan reklamı yıldızları… :)” esprisini yapınca binlerce beğeni aldı.

Tanal da Erdoğdu’ya “Tarak ve şampuana hayır” diyerek yanıt verdi.