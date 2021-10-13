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Avrupa'da doğalgaz fiyatları uçtu elektrik üreticileri kömüre koştu

Avrupa'da doğalgaz fiyatları uçtu elektrik üreticileri kömüre koştu

Avrupa'da hızla yükselen toptan doğalgaz fiyatları, elektrik üretim santrallerinin havayı daha fazla kirleten kömüre yönelmesine yol açtı.

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Kömür ve karbon emisyonu fiyatları da artmasına rağmen doğal gazdaki sıçramanın gerisinde kalarak kısa dönemli de olsa maliyet açısından daha avantajlı hale geldi.

Avrupa Birliği'nin Emisyon Ticaret Sistemi'nde (ETS) gösterge karbon emisyon lisans ücreti yılbaşından bu yana iki kata yakın yükseldi. Öte yandan aynı sürede Hollanda merkezli TTF piyasasında toptan doğalgaz fiyatı 4 kat arttı.

Avrupa Birliği'nde havaya salınan karbondioksit gazını azatlma hedefiyle kurulan ETS elektrik üretim santralleri ve sanayi fabrikalarından hava saldıkları ton başına belirli bir ücret topluyor.

İlave karbon emisyonu maliyeti nedeniye 2 yıldan uzun bir süredir doğal gaz çevirim santralleri kömürle çalışan elektrik santrallerinden daha avantajlı durumdaydı. Fakat fiyatlardaki yükselme ile bu durum temmuz ayından itibaren değişti.

Doğal gaz fiyatlarındaki yükselme ile enerji altyapısında kömürün payı yüzde 2 olan İngiltere'de üreticiler petrol yakıtlı elektrik santrallerine yöneldi.

Almanya'da yılın ikinci çeyreğinde linyit ve taş kömürü ile üretilen elektrik 28 terawatt saat iken üçüncü çeyrekte 35,1 terawatt saate yükseldi.

Enerji uzmanları taş kömürü ve linyitin önümüzdeki bir kaç çeyrekta daha doğal gazda daha avantajlı olmayı sürdüreceğini belirtiyor.

Kasım ayında İskoçya'da yapılan Birleşmiş Milletler İklim zirvesi öncesinde AB, büyük karbon emisyonu gerçekleştiren kurumların iklim hedeflerine uymak için daha fazla çaba sarfetmesini istiyor. Fakat piyasa koşulları bunun tam tersine zorluyor.

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