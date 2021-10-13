Koronavirüs aşılarında dikkat çeken detay! Milyonda 1 ihtimal

Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları sürüyor. Fakat alerjisi olan kişiler aşı olmak konusunda endişe yaşıyor. Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Merve Tepetam konuya ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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Koronavirüs aşılarının ciddi alerji yapma ihtimalinin milyonda 1 olduğunu belirten Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatma Merve Tepetam, "Riskli olan ve daha önce aşı alerjisi olan hastalar da mutlaka alerji uzmanına başvurmalı" dedi. Sabah'a konuşan Tepetam, "Alerjisi, astımı, egzaması, ürtikeri, ağızdan alınan ilaç alerjisi, besin alerjisi ya da arı sokmalarına karşı alerjisi olan hastalar Covid-19 aşılarını rahatlıkla hastane ortamında 30 dakika bekletilmek kaydıyla olabilirler. Ölümle ilgili çok ciddi veri yok şu anda elimizde ama alerjik reaksiyondan dolayı ölen hasta tespit edilmedi. Bu aşıların alerji yapma potansiyeli milyonda bir ile 10 arasında ama ciddi alerjik reaksiyon riski sadece milyonda bir. Riskli olan ve daha önce aşı alerjisi olan hastalar mutlaka alerji uzmanına başvursunlar" şeklinde konuştu.

Hastaların alerjik reaksiyon konusunda çekinmekte haklı olduklarını dile getiren Doç. Dr. Fatma Merve Tepetam, "Daha önce enjeksiyon şeklinde yapılan yani damar yolundan kas içine uygulamalarla ilgili ciddi ilaç alerjik reaksiyon öyküsü olan hastalar ve aşı alerjisi öyküsü olan hastalar risk altında. Özellikle BioNTech aşısında çünkü BioNTech aşısında polietilen glikol dediğimiz birtakım ilaçlarda bulunan ilaçların etki süresini uzatan stabilizatör dediğimiz maddeler mevcut. Onlarla bir çapraz reaksiyon meydana gelebiliyor. Ancak bizler alerji kliniğimizde bu tarz hikâyesi olan hastalarımıza cilt testleri yaparak risk değerlendirmeleri yapabiliyoruz ve ona göre de aşı önerebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aynı gruptan aşı olmayın"

Alerjisi olan hastaların aşı olduktan sonra sağlıklı bir birey kadar korunabileceğini belirten Tepetam, şöyle devam etti: "Peki, koronavirüs aşısı olduktan sonra aşıyla ilgili reaksiyon gösterirlerse ne yapmalılar? İlk 4 saat içerisinde reaksiyon olduysa bu hafif bir reaksiyon bile olsa aynı gruptan aşı olmamaları gerekiyor. Örneğin BioNTech aşısı olduysa ikinci dozda aynı aşıyı olmamalılar. Hastada reaksiyon olduktan sonra bu gerçekten alerjik reaksiyon mu yoksa psikolojik nedenler mi bunun doğrulanması için mutlaka alerji uzmanına başvurmalılar."

"Tıpta hastalık yoktur hasta vardır, o yüzden hasta bazında değerlendirmek lazım. Örneğin bir hastanın aşıdan elde edeceği kazanç aşının meydana getireceği riskten daha fazlaysa o zaman bu seçilmiş hasta grubunda da gerekli tedbirleri alarak bazen aşının 10'da birini uygulayıp yarım saat sonra bir şikâyeti yoksa geri kalanını uygulayabiliyoruz. Daha riskli görüyorsak daha bölünmüş dozlarda gözetim altında bu uygulamaları yapabiliyoruz."