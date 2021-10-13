Bekir Aksoy'un eşi Nazife Oğlakçıoğlu kimdir taciz olayı nedir?

Sevilen oyuncu Bekir Aksoy son günlerde ikinci eşi Nazife Oğlakçıoğlu'nun tiyatro oyuncusu Uğur Arda Aydın tarafından cinsel istismara uğraması ile gündemde. Olayı mahkemeye taşıyan çift Bekir Aksoy ve Nazife Oğlakçıoğlu'nun hayatı merak edildi. Peki Bekir Aksoy kimdir, kaç yaşında, eşi kimdir?

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Sevilen dizi ve tiyatro oyuncusu Bekir Aksoy eşinin oyuncu arkadaşı Uğur Arda Aydın tarafından cinsel saldırıya uğraması sonucu olayı yargıya taşımıştı. 52 yaşında olan Bekir Aksoy iki kez evlilik yaptı. İlk eşi Derya Çavuşoğlu oldu. 2019 yılında ise Nazife Oğlakçıoğlu le evlendi ve Asil adında bir çocukları oldu. Eşi Nazife Aksoy, yıllar önce tiyatro oyuncusu tarafından tacize uğradığını söylemiş ve verdiği bir röportajda olanları anlatmıştı.

Gel gel diyerek bana yaklaştı: O gün oyunumuz vardı. Kulislerin olduğu yerde ilk merhabalaşma yaşandı, orada rahatsızlık duydum. Kibarca uyardım, "Galiba bir yanlış anlaşılma oluyor." Çünkü o niyeti hissediyorsunuz zaten. "Ben bundan hoşlanmıyorum" dedim ve uzaklaştım. Oyun arasında su içmek için dışarı çıkacağım bölüme gelirken, bana seslendi. "Gel, gel" diyerek bana hızla yaklaştı. Hiç durmadan geldi eylemini gerçekleştirdi.

- Eylem dediğiniz, sizi öptü mü?

Evet dudağımın kenarından öptü. Başımı iki eliyle tuttu ve kurtulamadım ondan. O an benim için çok korkutucu bir andı. Bir şey yaşıyorsunuz, oyun devam ediyor. Boğazımda bir şey takılı kaldı. O gün bugündür o yumru boğazımda. O yüzden sonuç açıklanınca ilk defa nefes aldığımı hissettim.

Bekir Aksoy kimdir: 8 Mart 1969 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. 1992 Yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezun oldu. 19-20 yaşında iken konservatuvarın ilk yılında Devlet Tiyatrosu'nda Cüneyt Gökçer ile beraber "Damdaki Kemancı" oyununda küçük bir rol oynadı. Sonra Haluk Kurtoğlu ile "Tohum ve Toprak"ta yine küçük bir rolü oldu. Kenan Işık'ın yönetiminde yine ufak bir rolde oynadıktan sonra Devlet Tiyatrosu'nda sahne tozunu yutmuş oldu.

İki sene Dormen Tiyatrosu, iki sezon Gülriz Sururi ve arkasından altı sene Kent Oyuncuları'nda oynadı.Kenterler'de Müşfik Kenter'le beraber oynadığı "Helen Helen" adlı iki kişilik oyun, "Yolun Yarısı", "Uşak Ne Gördü?", "Sokak Kızı İrma", "Ver Elini Broadway" ve "Çok Uzak Fazla Yakın" gibi oyunlar bazılarıdır.

Sahip olduğu ödüller

13. Afife Tiyatro Ödülleri "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu" Koca Bir Aşk Çığlığı - Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu