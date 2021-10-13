DEAŞ'lı Sami Casim tuzağa düşürüldü! Türk istihbaratı sayesinde yakalandı

DEAŞ'ın eski elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yardımcısı Sami Casim'in Türk istihbaratının yardımıyla Türkiye'ye götürülüp uzağa düşürülüp yakalandığı iddia edildi.

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Reuters haber ajansı, Irak'ın DEAŞ'ın liderlerinden Sami Casim'i, Türk istihbaratının yardımıyla yakaladığını bildirdi. Ajans haberini, adlarını açıklamadığı ikisi Iraklı üç güvenlik kaynağına dayandırdı.

Irak, Pazartesi günü, güvenlik güçlerinin ülke vatandaşı Sami Casim'i yakaladığını duyurmuştu.

Sami Casim'in "sınır ötesinde düzenlenen özel bir operasyon" sonucu ele geçirildiği açıklanmış, operasyonla ilgili ayrıntılı bilgi verilmemişti.

Reuters'a konuşan üç güvenlik kaynağı, Casim'in Suriye'nin kuzeybatısında saklandığını ve Türk istihbaratının onun yakalanmasında kritik rol oynadığını söyledi.

Ajansın "bölgesel çapta bir güvenlik kaynağı" olarak nitelendirdiği kişiye göre Sami Casim, yerel güvenlik güçlerinin yardımıyla yakalandı. Reuters, bu güçlerle, Suriyeli muhaliflerin kastedildiğini bildirdi.

'Tuzağa düşürüldü, Türkiye'de yakalandı'

Iraklı kaynaklar ise Casim'in bir tuzak sonucu Suriye'den ayrıldığını ve Türkiye'de yakalandığını söyledi.

Aynı kaynaklar, Casim'in askeri bir uçakla Irak'tan Türkiye'ye götürüldüğünü belirtti.

Irak istihbaratının Casim'i aylardır izlediği, geçen yıl yakalanan bir DEAŞ'lının verdiği bilgilerin onun yakalanmasında önemli rol oynadığı kaydedildi.

Irak ve Türkiye yetkilileri ise Reuters'a konuyla ilgili açıklama yapmadı.