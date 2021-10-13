İşten çıkarma yasağı kalktı 3 ayda 518 bin kişi işsizlik maaşına başvurdu

İşten çıkarma yasağının bittiği 30 Haziran sonrası yaşanan işsizlik dalgası İŞKUR verilerine yansıdı. Yasakların kalkmasının ardından temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 3 aylık dönemde 518 bin kişi işsizlik maaşı için başvuruda bulundu

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Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası uygulanan işten çıkarma yasaklarının sona ermesi ile birlikte son 3 ay içerisinde yarım milyondan fazla kişi işsizlik maaşına başvurdu.

Sözcü'nün haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri işsizliğin ağustosta yüzde 12.1 ile yerinde saydığını gösterirken, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) yayınladığı işsizlik sigortası verilerine göre ise 2002 yılı ile 2021 Haziran sonunu kapsayan dönemde 14.8 milyon kişi işsizlik maaşı için başvuruda bulundu.

3 ayda 518 bin başvurunun bazıları kabul edildi

Yasakların kalkmasının ardından geçen 3 aylık dönemi de kapsayan eylül sonu verilerine göre, bu sayı toplam 15.3 milyonu aştı. Bu veriler 3 ayda işsizlik maaşı için 518 bin başvurunun yapıldığını ve en az bu kadar çalışanın daha işten atıldığını ortaya koyarken, ağır şartlar nedeniyle başvuruların bir kısmı kabul edilerek maaş ödemelerine geçiş yapıldı.

Yasak döneminde 187 bin kişi maaş alıyordu Eylül'de 359 bine çıktı

Yasağın devam ettiği haziranda 187 bin kişiye işsizlik maaşı ödemesi yapılırken, bu sayı temmuzda 248 bin 168'e, ağustosta 324 bin 372'ye, eylülde ise 359 bin 876'ya çıktı. Haziranda 260 milyon 868 bin TL'lik maaş ödemesi yapılırken, bu tutar eylül sonu itibarıyla 518 milyon 414 bini buldu.

TÜİK rakamlarına göre işsizlik 12.1 seviyesinde

TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 965 bin kişi oldu