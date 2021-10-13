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Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim oynayacak Han'ın eski nişanlısı kim?

Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim oynayacak Han'ın eski nişanlısı kim?

Masumlar Apartmanı'nda Ceylan'ı Özgü Namal'ı oynacak sorusunun ardından sevilen oyuncu yeniden gündem oldu. 53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ın ölümünün ardından sessizliğe gömülen Özgü Namal 42 yaşında. 2014 yılında Serdar Oral ile evlendi. 2015 yılında anne oldu ve Nefes'i doğurdu. 2017 yılında ise ikinci kez anne olan Özgü Namal Elem Su'yu dünyaya getirdi. Peki Özgü Namal dizileri hangisi?

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Yaklaşık 6 yıldır kameralardan ve magazinden uzak bir hayat süren oyuncu Özgü Namal'ın adı Masumlar Apartmanı ile yeniden gündeme geldi. Masumlar Apartmanı dizisinde Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ı oynayacağı iddia edilen Özgü Namal kimdir, kaç yaşında ve vefat eden eşi Serdar Oral neden öldü soruları yeniden merak edildi. 42 yaşında olan Özgü Namal'ın iki çocuk annesi. Elem Su ve Nefes adında iki çocuğu var. 

Özgü Namal kimdir: Özgü Namal, 28 Aralık 1978 tarihinde İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Tam adı Melahat Özgü Namal olan Selanik kökenli güzel oyuncu, devlet memuru anne ve tüccar bir babanın kızıdır.

1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlamıştır. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Namal, daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi almıştır. Sinema ve tiyatro en büyük tutkusuyken, fotoğrafçılık da hobileri arasında yer almaktadır.

Kurtlar Vadisi Dizisinde Polat Alemdarın sevgilisini canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014-2015 sezonuna jüri olarak katılmıştır.

2002-2008 yılları arasında Oktay Kaynarca ile evliydi. 2014'te Ahmet Serdar Oral ile evlendi ve 2 çocuğu oldu. 6 Ekim 2020'de Ahmet Serdar, kalp krizi geçirerek öldü.

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