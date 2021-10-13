Bilim Kurulu üyesinden aşısız gençlere kritik uyarı! "Kovid-19'u çok ağır geçirebilirsiniz"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, aşı olmayan gençlerin Kovid-19 çok ağır geçirebildiğini, ciddi akciğer tutulumları ve ağır zatürre nedeniyle yoğun bakıma alınabildiğini belirtti. Turan aşı çağrısı yaptı.

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Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu da olan Turan, yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayılarının son haftalarda 28-30 bin bandında seyrettiğine dikkati çekti.

Özellikle birkaç gündür vaka sayılarının 30 binin üzerine çıktığını anımsatan Turan, "Kovid-19 vakalarının yüzde 50'den fazlası 30 yaş altındaki kişilerden oluşuyor. Bu bize şunu ifade ediyor, toplumdaki hareketli grup gençler. Özellikle üniversiteler açıldı, gençlerimiz bir arada. Bu nedenle de Kovid-19 daha çok onlarda görülüyor." ifadelerini kullandı.

Genç Kovid-19 vakalarındaki bu durumun hastaneye yatış veya yoğun bakımlara yansımadığına işaret eden Turan, "Gençlerin hastalığı ağırlıklı olarak hafif ya da orta şiddette geçirmeleri, hastaneye yatış ya da yoğun bakımı gerektirmiyor. Ancak hastalığı daha yaşlı insanlara, büyüklerine, sevdiklerine bulaştırabiliyorlar." diye konuştu.

Prof. Dr. Turan, hastanede yatanların büyük bölümünün aşısızlardan oluştuğunu söyledi.

Turan, "Aşı olmayanlar özellikle Delta varyantının da etkisiyle hastalığı ağır geçiriyor, yoğun bakım ihtiyacı duyuyor. Hastanelerde tedavi gören ileri yaştaki hastalarımız ise genellikle çevrelerindeki kişilerden, gençlerden Kovid-19 kapıyor. Eşlik eden başka hastalıkları olduğu için de hastalığı daha ağır geçiriyorlar. Ölüm oranları daha yüksek oluyor bu nedenle." dedi.

"Henüz yatak kapasitesini artıracak bir durum oluşmadı"

Ankara Şehir Hastanesindeki Kovid-19 kaynaklı yatak doluluk oranlarına değinen Turan, şu bilgileri paylaştı:

"Kovid-19'un daha önceki piklerinde daha fazla sayıda yatak açmak zorunda kalmıştık. Yoğun bakım yatak kapasitemizi yüzde 100 artırdığımız zamanlar oldu. Özellikle son bir aylık dönemde 30 bin vakaya rağmen belli bir oranda devam ediyoruz. Henüz yatak kapasitesini artıracak bir durum oluşmadı. Bu da gençlerin hastalığı hafif ya da orta şiddette geçirmesiyle ilişkili. Fakat yoğun bakımlarda her daim bir doluluk söz konusu, sadece oran geçmiş piklere göre daha düşük."

Aşısız gençler Kovid-19'u çok ağır geçirebiliyor

Prof. Dr. Turan, aşı kararsızlığının daha çok gençler arasında görüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gençlerde en önemli sıkıntı bu. Gençlerimiz çoğunlukla aşı olmasalar bile hastalığı hafif geçireceklerini düşünüyor. Fakat bazı gençler hastalığı çok ağır geçiriyor, akciğerlerinde ciddi tutulumlar oluşuyor ve ağır bir zatürreyle yoğun bakıma alınıyor. Hastalık çok alevli ve ağır seyrediyor. Hastalığın kimde bu şekilde ağır seyredeceğini öngörebilecek bir durum da söz konusu değil. Bu nedenle gençlerimiz 'Hastalığı zaten hafif geçiririm.' diyerek aşıyı bir kenara bırakmamalı. Aşılanmak çok önemli çünkü aşılı bireyler hastalığa yakalansalar dahi çok hafif geçiriyor. Aşısız bireyler içerisinde ise ağır geçirme ihtimali oldukça yüksek. O yüzden hem kendileri hem de sevdikleri için gençlerin mutlaka aşılarını olması gerekiyor."

Gençlerin maske, mesafe tedbirlerinde biraz daha geri durduklarını vurgulayan Turan, eğitimin kesintisiz devamı açısından da aşılanma ve tedbirlere uyumun önem taşıdığını belirtti.

"Hem anneyi hem bebeği kurtarmaya çalışıyoruz"

Delta varyantı nedeniyle Kovid-19'un hamilelerde daha sık görüldüğüne de dikkati çeken Turan, ağırlıklı olarak genç yaş grubunu oluşturan hamilelerin aşılanmamaları durumunda hastalığı çok ağır geçirdiğini anlattı.

"Aşı olmayan gebeler, Kovid-19'a yakalandıklarında ciddi akciğer tutulumlarıyla bize başvuruyor. Biz hem anneyi hem bebeği kurtarmaya çalışıyoruz. Anne ve bebek ölümleri açısından Kovid-19 oldukça tehlikeli bir virüs." uyarısını yapan Turan, tüm hamilelere aşılarını olması ve bireysel tedbirlere uyması çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, Koronavirüs Bilim Kurulunun hastalığın hangi yaş gruplarında arttığı, kimlerde daha ağır seyrettiği gibi verileri yakından izlediğini vurgulayarak, hamilelerde artan vakalar nedeniyle Kovid-19 Rehberi'nde güncellemeye gittiklerini, aşılanmanın gerekliğiyle ilgili veri ve bilgileri buraya eklediklerini anımsattı.