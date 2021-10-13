Son veriler hiç iç açıcı değil! Kovid-19 vakaları ve testlerin pozitiflik oranı son bir ayda arttı

Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, 1-30 Eylül'de toplam 765 bin 739 Kovid-19 vakası tespit edildi, günlük vaka ortalaması ise 25 bin 525 oldu. Vaka sayısı 1 Eylül'de 23 bin 946 olarak açıklandı ve 5 Eylül'de 20 binin altına inerek 19 bin 391'e geriledi.