Son veriler hiç iç açıcı değil! Kovid-19 vakaları ve testlerin pozitiflik oranı son bir ayda arttı
TÜRKİYE genelinde günlük Kovid-19 vakaları ile testlerin pozitiflik oranı eylül başına oranla arttı. Günlük vaka sayısı, 5 ay sonra tekrar 30 bini geçti.
Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, 1-30 Eylül'de toplam 765 bin 739 Kovid-19 vakası tespit edildi, günlük vaka ortalaması ise 25 bin 525 oldu. Vaka sayısı 1 Eylül'de 23 bin 946 olarak açıklandı ve 5 Eylül'de 20 binin altına inerek 19 bin 391'e geriledi.
Daha sonra tekrar 20 binin üstüne çıkan vaka sayıları 10 Eylül'de 23 bin 562'ye, 15 Eylül'de 28 bin 224 olarak kayıtlara geçti.
Günlük vaka sayıları, 15-30 Eylül'de 26-29 bin civarında seyretti.
Günlük vaka sayısı, 5 ay sonra tekrar 30 bini geçti
1 Ekim'de 28 bin 873 olan vaka sayısı 6 Ekim'de 30 bin 438'e çıktı. Böylece 5 ay sonra ilk kez günlük vaka sayısı 30 bini geçti. Ekim ayından önce en son 30 Nisan'da vaka sayısı 30 bini aşmıştı.