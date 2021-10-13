BIST 1.430
DOLAR 9,03
EURO 10,43
ALTIN 512,46
HABER /  GÜNCEL
ADV İstediğin iPhone'u Kirala

Trednyol indirimleri hangi ürünlerde var 2021 kaç gün sürecek?

Trednyol indirimleri hangi ürünlerde var 2021 kaç gün sürecek?

Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği büyük Trendyol indirimi başladı. 12 Ekim'de başlayan Trednyol indirimleri 3 gün sürecek ve 15 Ekim'de sona erecek. Online ve mobil uygulama üzerinden alışveriş yapacak olanlar binlerce üründe büyük indirim fırsatlarından yararlanacak. Peki, Trendyol indirimleri kaç gün sürecek? Trendyol indirim ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Abone ol

En çok tercih edilen ve Türkiye'nin en büyük online alışveriş olan Trendyol'da büyük ekim indirimi başladı. Ekim ayı içerisinde uygulanacak olan Trendyol Büyük Ekim indirimleri nelerdir? Peki, Trendyol indirimleri kaç gün sürecek? Trendyol indirim ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Türkiye'nin en büyük online alışveriş platformlarından birisi olan Trendyol yine bir indirim kampanyası ile gündeme bomba gibi düştü. Trendyol tarafından Büyük Ekim İndirimleri tüm müşterilerin kullanımına sunulacak. Binlerce ürün Büyük Ekim indirim günlerinde müşterilere dev indirimlerle satılacak.

Trendyol'un Ekim ayı indirim kampanyasına Büyük Ekim ismi verildi. Bu kampanya kapsamında müşteriler binlerce ürünü dev indirimlerle satın alabilecekler. İhtiyaçlarını indirimli fiyatlarla karşılamak isteyenler Trendyol Büyük Ekim indirimini büyük bir heyecanla bekleme başladı. Teknoloji ürünlerinden süper market ürünlerine, elektronik ürünlerinden giyim ürünlerine, tekstil ürünlerinden mobilyaya kadar çok geniş çaplı indirimler yapılacak.

Trendyol büyük ekim indirimi ne zaman: Trendyol'un uygun fiyata alışveriş imkanını müşterilere vereceği Büyük Ekim indirimi ile alakalı olarak büyük bir merak yaşanıyor. İnsanlar Büyük Ekim indiriminin ne zaman yapılacağını ve indirim günlerini öğrenmek istiyorlar. Trendyol tarafından yağılan açıklamaya göre Büyük Ekim indirim kampanyası 12 Ekim ile 15 Ekim tarihleri arasında olacak. Bu tarihlerde trendyol'da piyasanın oldukça altında fiyatlarla alışveriş yapılabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih'in fermanı dudak uçuklatan fiyata satışa çıkıyor: Fermanda bakın ne yazıyor
Fatih'in fermanı dudak uçuklatan fiyata satışa çıkıyor: Fermanda bakın ne yazıyor
Dolar kuru 9 lira euro 10 liranın üstüne çıktı! Artık döviz alana kimlik soruluyor
Dolar kuru 9 lira euro 10 liranın üstüne çıktı! Artık döviz alana kimlik soruluyor
İzmir'de çocuklara çakmak ve çakmak gazı satışı yasaklandı
İzmir'de çocuklara çakmak ve çakmak gazı satışı yasaklandı
Çin-ABD gerilimi İnegöllü mobilyacılara yaradı
Çin-ABD gerilimi İnegöllü mobilyacılara yaradı
Bu kış doğal gaz sıkıntısı kapıda mı? Doğal gaza zam geliyor mu? Bakan Dönmez'den açıklama!
Bu kış doğal gaz sıkıntısı kapıda mı? Doğal gaza zam geliyor mu? Bakan Dönmez'den açıklama!
Eylül ayı konut satış rakamları açıklandı
Eylül ayı konut satış rakamları açıklandı
Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim oynayacak Han'ın eski nişanlısı kim?
Masumlar Apartmanı Ceylan'ı kim oynayacak Han'ın eski nişanlısı kim?
Mesai saatinde işveren adıyla kendi için iş yaptı tazminatsız kovuldu!
Mesai saatinde işveren adıyla kendi için iş yaptı tazminatsız kovuldu!
Türkiye ve Rusya resmen imzaladı Ortak Turizm Eylem Planı
Türkiye ve Rusya resmen imzaladı Ortak Turizm Eylem Planı
Türkiye'de ilk olacak! Milli uçak projeleri için 'Demir kuş' projesi
Türkiye'de ilk olacak! Milli uçak projeleri için 'Demir kuş' projesi