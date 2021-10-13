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Geçen yıla göre konut fiyatları yüzde 50 arttı! Taleplere cevap verilemiyor

Geçen yıla göre konut fiyatları yüzde 50 arttı! Taleplere cevap verilemiyor

Konut yatırımına yerli ve yabancıdan ilgi devam ediyor. Emlakçılar, geçen yıla göre konut fiyatlarının yüzde 50 arttığını ve talebin her geçen gün artarak devam ettiğini belirtiyor.

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TÜİK rakamlarına göre Türkiye genelinde Eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı. Konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Yabancılara ise Eylül ayında 6 bin 630 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 6 bin 630 oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan emlakçılar, yerli ve yabancı yatırımcının konut yatırımına her geçen arttığını ve talep karşılamakta zorlandıklarını söylüyorlar. Bu hareketliliğin bir süre daha devam edeceğini belirten emlakçılar, fiyatların ise uzun vadede artacağını söylüyorlar.

“Yeterince konut bulunmuyor”

Emlakçı Erdal Aydın, konut satışlarının biraz hareketlilik kazandığını belirterek, “Satış ve talep durumu var. Konutlara yerli ve yabancı yatırımcının talebi var ancak yeterince konut bulunmuyor. Genelde kentsel dönüşüm projeleri yapılıyor. Bu projelerden de çok az satılık daire çıkıyor. Son iki senede gayrimenkul fiyat artışları gerçekleşti.

Örneğin 500 bin liralık bir konut aldığınız zaman birkaç ay içerisinde fiyatı artıyor. Yabancı yatırımcıların da konutlara ilgisi artıyor. Genelde Irak ve İran asıllı yatırımcılara konut satılıyor. Bu hareketliliğin bir süre daha devam edeceğini söyleyebiliriz. Konut fiyatlarının uzun vadeli olarak artmaya devam edeceğini düşünüyorum. Kiralık daire taleplerini karşılayamıyoruz. Günde en az 40-50 kişi bizi arıyor. Geçen sene bin 500-2 bin lira bandında olan kiralık daireler bu sene 3 bin civarına kadar geldi” şeklinde konuştu.

“Talebin azalacağı görülmüyor”

Emlakçı Mustafa Demirkol ise, yabancı yatırımcının konuta talebi büyük olduğunu belirterek, “Konut satışlarında genelde yabancı yatırımcılar alıyor. Bundan dolayı da konut satışları arttı. Daireler kentsel dönüşüm ile yenileniyor. Yenilendikçe de talep artıyor. Ayrıca deprem korkusu da talebi yoğunlaştırıyor. Talebin azalacağı görülmüyor. Fiyatlar her geçen gün artıyor.

Geçen yıla göre daire fiyatları yüzde 50 arttı. Aynı zaman da kiralık dairede bulunmuyor umarım bu durum ilerleyen dönemlerde problem olmaz. Eskiden vatandaşlar altına, dolara ve arsaya yatırım yapardı. Şimdi ise daire ve kira artışlarından dolayı insanlar yatırımlarını daireye yapıyor. Böylelikle daha fazla kazanç sağlamış oluyorlar” şeklinde konuştu.

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