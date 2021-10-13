Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu PKK için açık açık ABD ve Rusya'yı suçladı! Türkiye kendi göbeğini kesecek!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye"de yapılan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. PKK/YPG'nin yaptığı saldırılar için Rusya ve ABD'nin de sorumluluğu oldunu söyleyerek operasyon sinyalini verdi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşmasında Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin şunları söyledi:

"(Suriye'deki YPG/PKK saldırıları) Suriye'de operasyon için kararlıyız. Bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız"

"Terör örgütü topraklarımıza saldırıyor. ABD ve Rusya teröristleri 30 km güneye çekme sözünü tutmadı"

"(YPG/PKK saldırılarında) Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var"

"Bunlar (ABD ve Rusya) sözlerinde durmadığına göre bizim de yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir"