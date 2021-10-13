BIST 1.430
DOLAR 9,05
EURO 10,46
ALTIN 514,90
HABER /  SAĞLIK
ADV İstediğin iPhone'u Kirala

Binlerce kanser hastasına umut ışığı doğdu! Tümörler tamamen yok oldu

Binlerce kanser hastasına umut ışığı doğdu! Tümörler tamamen yok oldu

İNGİLTERE'de yapılan yeni bir çalışma, immünoterapi ilaçlarının karışımıyla kanser hastalarında tümörün yok edilebildiğini ortaya koydu.

Abone ol

Bilim insanları, yeni bir Kanser tedavisinin ölümcül baş ve boyun kanseri hastalarındaki tümörleri yok edebileceğini keşfetti. Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü (ICR) ve Royal Marsden'deki araştırmacılara göre, çığır açan denemede, immünoterapi ilaçlarından oluşan bir karışım, kanser hücrelerini öldürmek için kullanıldı ve hayatta kalma konusunda olumlu bir eğilim sağladı.

Doktorlar bile hayret etti

Bilim adamları, nivolumab ve ipilimumab ilaçlarının kombinasyonunun, ölümcül baş ve boyun kanserine sahip hastalarda tümör boyutunda azalmaya yol açtığını keşfetti. Hatta bazılarında kanserler tamamen ortadan kalktı, doktorlar bile hiçbir hastalık belirtisi bulamayınca hayrete düştü.

Guardian gazetesine konuşan, dört yıl önce öleceği öngörülen bir hasta, deneysel tedaviye katıldıktan sonra tümörünün tamamen temizlendiğini söyledi.

Yaşam süresini de uzattı

Deneye katılan hastaların kemoterapi gören hastalara oranla ortalama 3 ay daha uzun yaşadığı görüldü. Son evre hastaların ortalama yaşam süresi de 17,6 ay olarak tespit edildi. Bunun benzer durumdaki hastalarda görülen en uzun süre olduğu belirtildi.

Uzmanlar, iki immünoterapi ilacının birleştirilmesinin, kanser türlerine karşı etkili yeni bir silah olduğunu kanıtlayabileceğine inanıyor. İlaç kombinasyonu daha önce ölümcül böbrek, deri ve bağırsak kanseri hastaları için de fayda sağlamıştı.

Araştırmacılar henüz çok erken olmasına rağmen sonuçların umut vaad edici olduğunu belirtiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Kürt sorunu' çıkışı
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Kürt sorunu' çıkışı
İpek Ayaz Kortunç kimdir kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı?
İpek Ayaz Kortunç kimdir kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı?
İstanbul’da 'kısa mesafe' yolcu almayan taksicilere ceza yağdı
İstanbul’da 'kısa mesafe' yolcu almayan taksicilere ceza yağdı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'yardımcı kaynak' açıklaması: Kesinlikle almasınlar
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'yardımcı kaynak' açıklaması: Kesinlikle almasınlar
Global Economics’den Garanti BBVA’ya 2 ödül birden
Global Economics’den Garanti BBVA’ya 2 ödül birden
Masumlar Apartmanı Okşan kim oynuyor gerçek adı nedir?
Masumlar Apartmanı Okşan kim oynuyor gerçek adı nedir?
Fahrettin Koca 3. doz için çağrıyı yaptı! Türkiye'nin hizmetine sunuyoruz!
Fahrettin Koca 3. doz için çağrıyı yaptı! Türkiye'nin hizmetine sunuyoruz!
KKTC'de hükümet istifa etti! Başbakan Ersan Saner açıkladı
KKTC'de hükümet istifa etti! Başbakan Ersan Saner açıkladı
Bilim Kurulu üyesinden aşısız gençlere kritik uyarı! "Kovid-19'u çok ağır geçirebilirsiniz"
Bilim Kurulu üyesinden aşısız gençlere kritik uyarı! "Kovid-19'u çok ağır geçirebilirsiniz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu PKK için açık açık ABD ve Rusya'yı suçladı! Türkiye kendi göbeğini kesecek!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu PKK için açık açık ABD ve Rusya'yı suçladı! Türkiye kendi göbeğini kesecek!