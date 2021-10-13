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Yüzde 25 zam geldi! İncirde verim az olunca fiyatlar tavan yaptı

Yüzde 25 zam geldi! İncirde verim az olunca fiyatlar tavan yaptı

Kuraklıktan dolayı verimi düşen incirin fiyatı tavan yaparak geçen seneye göre yüzde 25 artarak kilogramı 60 liraya yükseldi.

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Halk arasında incirin başkenti olarak anılan Aydın’da havaların kurak gitmesi, incirdeki verimi düşürdü. Bahçelerden toplanan ürünün az olmasıyla birlikte tezgâhlardaki kuru incir fiyatları, geçen seneye göre yüzde 25’lere varan oranla artış gösterdi. Eskişehir’deki kuruyemişçiler, ihracatın fazla olmasının da iç piyasadaki ürünün fiyat artışında etkisi olduğunu belirtti.

Eskişehir’de kuruyemişçilik yapan Enver Özdil, geçen seneye göre incirin kilosunun yüzde 25 arttığını söyledi. İncirin fiyatının pahalı olmasının sebeplerini anlatan Özdil, “Eylül ayının başından beri yeni mahsul incir geldi. İncirlerimiz Aydın ve ilçelerinden geliyor. Fiyatları geçen seneye oranla yüzde 25 civarında arttı. Bu sene incirde verimin az olması ve ihracatın fazla olması iç piyasadaki ürünün fiyatını arttırdı. Havalar kurak gittiği için hem incir az oldu hem de içinden kalitesiz çok çıktı. O sebeple geçen sene 40-45 liraya sattığımız inciri bu sene 60 lira bandında satıyoruz” diye konuştu.

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