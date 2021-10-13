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Tokat'ta aracın camına bırakılan not hayat kurtardı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Tokat'ta aracın camına bırakılan not hayat kurtardı

TOKAT'ta bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, aracın camına koyulan not sayesinde kurtarıldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Gülbahar Hatun Mahallesi'nde yaşandı. Park halinde olan bir otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan bir grup öğrenci, aracın camına 'Arabada kedi var' yazılı not bıraktı. Kedinin sesini duyan mahalledekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri otomobil sürücüsüne ulaşamayınca, aracın arka kapısının açık olduğunu fark etti.

Otomobilin kaputunu açan itfaiye ekipleri de kedinin aracın motor kısmına gizlendiğini fark etti. Oksijen tüpünün sesiyle kedinin gizlendiği yerden çıkması sağlandı. Panikleyen yavru kedi bu kez başka bir aracın motor kısmına girdi. Otomobillin sahibine ulaşılmasıyla yavru kedi kurtarıldı. 

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