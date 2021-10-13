Baykal'a kaset kumpasında ismi geçiyordu CHP'lilere oynayan Cevheri Güven kimdir?

Son dönemde 'Atatürkçü-Cumhuriyetçi' kitleye oynayan 'Youtuber' Cevheri Güven'in adı CHP'ye kaset kumpasında geçiyor.

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Son dönemlerde yurtdışından yayın yapan FETÖ’cü sözde gazeteciler algı operasyonlarına devam ediyor. Bunlar arasında Adem Yavuz Arslan, Said Sefa, Cevheri Güven, Erkam Tufan, Emrullah Uslu ve Tarık Toros gibi isimler bulunuyor.

En çok dikkat çeken videoları ise Sedat Peker’in de yakın zaman önce sosyal medya paylaşomlarında polemik yaptığı Cevheri Güven.

Veryansın TV Cevheri Güven'e ilişkin dikkat çeken bir haber paylaştı.

Seküler kesime sesleniyor

Son videosunda, AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın devrileceğini belirten Güven, Atatürkçlüleri avlamak için “Yeter ki halk sandıklara sahip çıksın, Kurtuluş Savaşı’nda ülkesine sahip çıktığı gibi” sözüyle programını bitirmişti.

“Kurtuluş Savaşı” örneği veren Güven’in ise FETÖ’cü olduğu birçok çevre tarafından bilinmiyor.

Kumpas davalarının ateşli savunucusuydu

Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarının savunuculuğunu yapan, bir ara Star Gazetesinde yönetici pozisyonunda bulunan Güven’in özellikle Cumhuriyetçi kitleyi etkilemeye çalışması dikkat çekiyor.

Baykal'a kaset kumpası

Şu sıralar muhalefeti destekleyen Güven’in adı, bir zamanlar ana muhalefet partisi CHP’ye en büyük operasyonları yapanlar arasında geçmişti. Bunların başında da dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın özel hayatına ilişkin görüntülerin internet sitelerinde yayınlanması geliyor.

"Cevheri Güven'e ulaştırdık"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Baykal ve bazı eski MHP’li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internetten yayınlanmasıyla ilgili 2017 yılında bir iddianame hazırlanmıştı. 171 şüpheli hakkında 8 ayrı suçtan hazırlanan İddianamede dönemin Akit Haber Müdürü Yener Dönmez’e de yer verilmişti. Dönmez’in ByLock kullandığı bilgisinin yer aldığı iddianamede, dönemin Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli şüpheliler Kaan Özyiğit, Özgür Türker, Mustafa Koparan, Selim Yasdıbaş ve Rüstem Atik’in usulsüz bir şekilde elde ettikleri özel görüntüleri FETÖ’nün amaçları doğrultulsunda kullanmak üzere şüpheli Cevheri Güven’e ulaştırdıkları belirtilmişti.

Güven’in de görüntüleri yayımlaması için birçok haber portalına ulaştırdığı ancak haber siteleri görüntüleri yayınlamayı reddettiği bunun üzerine Dönmez’in yazarlık yaptığı habervaktim.com isimli FETÖ sitesinin ihbar hattına söz konusu görüntüleri gönderdiği ve görünlerin Dönmez’in katkılarıyla yayımlandığı vurgulanmıştı.

Patron onay verdi

Şüphelilerden F.A. görüntülerin yayımlanmasına ilişkin iddianamedeki beyanında, şunları söylemişti:

"Güven, videonun linkini habervaktim.com internet sitesinin ihbar hattına gönderdiğini söyledi. Ben de kendisine 'bakarım' dedim ve telefonu kapattım. Kısa bir süre sonra bu konuda tek başıma karar verebilecek konumda olmadığım için Dönmez'i aradım. Ona konu hakkında bilgi verdim. Yener bey de bana bu konunun önemli olduğunu, patronla görüşmemiz gerektiğini söyledi. Sonrasında Yener bey patronla görüşüp konuyu detaylı bir şekilde iletti diye biliyorum. Habervaktim.com internet sitesinde 'Deniz Baykal'la ilgili bir video' başlığı ile ekinde metacafe.com internet sitesinden alınan link eklenerek haberler bölümünde duyuruldu. Sonrasında tam hatırlamıyorum ya ben Yener beyi ya da o beni aradı. Ve konuşmamızda patronun bunun yayımlanmasına onay verdiğini ve yayımlandığını söyledi."

Cevheri Güven'in kariyeri

Gazi Üniversitesi Gazetecilik ve İletişim mezunu olan Güven, 1999'da Cem Uzan'ın sahibi olduğu Star Gazetesinde stajyer olarak işe başlayıp ileriki yıllarda gazetenin bir çalışanı oldu. 2004 yılında Star'dan ayrılıp Gülen Hareketine yakın aktifhaber.com web sitesini kurdu. 2009 yılında tekrar Star Gazetesine katılıp, Ankara haber müdürü olarak görev yaptı. Mayıs 2015'te Nokta dergisine genel yayın müdürü görevine getirildi.

Nokta dergisi davası

Nokta dergisinin 2-8 Kasım 2015 tarihli kapağı nedeniyle Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Çapan tutuklandı. Derginin kapağında Türkiye'nin bir iç savaşa sürüklenebileceğine ilişkin endişeler dile getiriliyordu. Dergi saatli bir maarif takvimiyle iç savaş tehlikesini çarpıcı biçimde dile getiriyordu. Güven ve Çapan, "halkı silahlandırarak isyana teşvik" suçlamasıyla gözaltına alındılar. Ardından suç vasfı değişerek "suç işlemeye tahrik"ten tutukluluğa sevk edildiler. Ancak Sulh Ceza Hakimliği 'hükümete karşı silahlı isyana teşvik' suçlamasıyla Güven ve Çapan'ı suçun vasfını değiştirerek tutukladı. 58 gün tutuklu kalan Çapan ve Güven, 29 Aralık 2015'te çıktıkları ilk duruşmada tahliye edildiler. İkili hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. 1 Mart 2016'da çıktıkları ikinci duruşmada Savcılık silahlı isyana teşvik ve benzeri suçlardan beraatlerini talep ederken, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanmaları için Adalet Bakanlığı'ndan izin alınmasını talep etti. Mahkeme karar vermek için 17 Mayıs 2015'e duruşma günü verdi.

Güven ve Çapan tutuklu kaldıkları 58 günü tek kişilik hücrelerde tecritte Metris ve Silivri Cezaevinde geçirdiler. İkilinin serbest bırakılması için sivil toplum kuruluşları ve muhalefet partilerinden çeşitli girişimler yaşandı. Tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül de tek kişilik hücrelerde Silivri Cezaevi'nde, Güven ve Çapan'ın yan tarafına konuldular.

Fetö medya yapılanması davası

Mayıs 2017'de İstanbul Başsavcılığının Fetö'nün medya yapılanması soruşturması kapsamında Cevheri Güven, "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme" suçunda 22,5 yıl hapis cezası almıştır.[6]