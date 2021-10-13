BIST 1.420
DOLAR 9,08
EURO 10,51
ALTIN 515,11
HABER /  SPOR
ADV İstediğin Telefonu Seç, Hemen Kullanmaya Başla

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Sakatlığı geçen Marcel Tisserand takımla çalıştı.

Abone ol

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, ilk bölümde dar alanda pas çalışması yaptı.

Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sakatlığı geçen Marcel Tisserand, antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Covid-19 tedavisinde büyük başarı! Türk doktor dünya literatürüne girdi: Onları aşısız olarak görüyoruz
Covid-19 tedavisinde büyük başarı! Türk doktor dünya literatürüne girdi: Onları aşısız olarak görüyoruz
MHP Tarsus ilçe sekreterinin aracına silahlı saldırı
MHP Tarsus ilçe sekreterinin aracına silahlı saldırı
Bursa'da vahşet! Çocukluk arkadaşını uyurken 13 yerinden bıçakladı
Bursa'da vahşet! Çocukluk arkadaşını uyurken 13 yerinden bıçakladı
Fatih'in fermanı Londra'da satışa çıkarılacaktı şok gerçek ortaya çıktı İnterpol'e başvuru yapıldı
Fatih'in fermanı Londra'da satışa çıkarılacaktı şok gerçek ortaya çıktı İnterpol'e başvuru yapıldı
Usta edebiyatçı Selim İleri hastaneye kaldırıldı
Usta edebiyatçı Selim İleri hastaneye kaldırıldı
Yargıtay Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi
Yargıtay Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi
17 Ekim kandil mi Diyanet 17 Ekim'de ne kandili var?
17 Ekim kandil mi Diyanet 17 Ekim'de ne kandili var?
Aşılamada 'mavi' kategoriye yaklaşan Ardahan'da vakalar arttı
Aşılamada 'mavi' kategoriye yaklaşan Ardahan'da vakalar arttı
Şanlıurfa'da evlendikten 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı! Gece uyanınca...
Şanlıurfa'da evlendikten 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı! Gece uyanınca...
Türkiye Finans'ın yeni yönetim kurulu üyesi Moath Saad Alnasser oldu
Türkiye Finans'ın yeni yönetim kurulu üyesi Moath Saad Alnasser oldu