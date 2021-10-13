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Dolar birden fırladı, yeni tarihi rekor geldi! İslam Memiş o uygulamaya isyan etti

Dolar birden fırladı, yeni tarihi rekor geldi! İslam Memiş o uygulamaya isyan etti

9 liranın üzerini gören doların yukarı yönlü tırmanışı sürüyor. ABD'de enflasyonun bekleninin üzerinde çıkmasının ardından dolar /TL kuru bugün 9,09'u aşarak bir rekor daha kırdı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise döviz almak için kimlik bilgisi verme zorunluluğuna isyan etti.

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Pazartesi günü yurt içi piyasaların kapalı olduğu saatlerde 9 seviyesini aşan Dolar/TL kuru, haftanın geri kalan günlerinde sürekli rekor kırdı. Piyasının kulak kabarttığı ABD'de enflasyon beklenin üzerinde gelince dolar adeta çıldırdı. Dolar 9.08 lirayı gördü.

Dolar/TL kuru, Merkez Bankası’nın 23 Eylül'de beklentilerin aksine faiz indirmesi ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesinin ardından, yükselmeye başlamıştı. ABD enflasyon verilerini bekleyen dolar, enflasyonun yüksek gelmesinin ardından tekrar bir sıçrama yaptı. Güne 9.03 lira seviyelerinde başlayan dolar, ABD'den gelen haberle 9.091 lirayı aşarak tarihi bir rekor daha kırdı.

ABD'de enflasyon yüksek geldi

ABD'de tüketici fiyat endeksi Eylül'de yüzde 5,4 artış kaydetti. Beklenti artışın yüzde 5,3 olması yönündeydi. Aylık bazda enflasyon yüzde 0,4 olarak kaydedildi. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,3 olarak belirlenmişti. Çekirdek göstergeler ise beklentilere paralel gerçekleşti. Buna göre gıda ve enerji hariç enflasyon aylık olarak yüzde 0,2; yıllık olarak ise yüzde 4 oldu.

İslam Memiş 'kimlik' şartına isyan etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolardaki hareketliliği kontrol etmek için döviz alacak kişilerin kimlik bilgilerinin alınması zorunluluğu getirdi. Döviz bürolarına “1 dolar da satsanız kimlik bilgisi gireceksin” zorunluluğu tebliğ edildi. Buna göre her döviz alan kişinin kimlik bilgileri kayıt altına alınacak.

Mantık dışı uygulama ekonomiye zarar verir

Kimlik uygulamasının ekonomiye ve yatırımcıya zarar vereceğini belirten altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Döviz büfesinden 1 dolar bile işlem yapan vatandaş kimlik bilgisi vermek zorunda. Bu mantık dışı uygulama ülke ekonomisine ve yatırımcısına zarar verir" dedi.

İptal edilmezse siz görün o zaman piyasayı

Döviz almak için kimlik şartı uygulamasının yakın zamanda kaldırılacağını savunan İslam Memiş, "Bazı uygulamalar var ki komik olmaktan çıkıyor hayrete düşürüyor. Ne mi olacak? Tabi ki iptal! Olmayacak mı? O zaman görün piyasayı!..." ifadelerini kullandı.

Maliye 'dönüş yok' dedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "hiçbir alt limit olmaksızın kimlik zorunlu" açıklamasının ardından bir paylaşım daha yapan İslam Memiş, "Görünen şu ve net. Hazine, döviz alma ve satma işleminde alt sınır olmazsızın (1$ dahil olsa) herkes kimlik bilgisi vermek zorunda. Kamera kayıt ve kimlik bilgisi 1 yıl saklanacak ve Hazine istediğinde verilecek. Açıklama NETİM ve DÖNÜŞ YOK diyor. Şimdilik durum bu." ifadelerini kullandı.

Dolar neden yükseliyor?

Pazartesi günü yurt içi piyasaların kapalı olduğu saatlerde 9 seviyesini aşan Dolar/TL kuru, haftanın geri kalan günlerinde sürekli rekor kırıyor. Türk Lirası, pazartesi günü Tayland bahtı ve Güney Kore wonu ile birlikte düşüş kaydeden gelişen para birimleri arasında yer aldı. Türk Lirası'ndaki bu değer kaybı, Amerikan Doları'nın güçlenmesiyle yakından ilgili.

Pandemi sırasında ekonomiyi canlandırmak için piyasaya nakit pompalayan gelişmiş ekonomilerin, enflasyon kaygılarıyla para politikalarında değişiklik planlamaları Türk Lirası gibi para birimlerini etkiliyor. ABD'den gelen beklentinin üzerindeki enflasyon rakamları da doların ateşini çıkardı.

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