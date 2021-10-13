Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! Alt sınır olmaksızın döviz alım satım işlemlerinde kimlik zorunlu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarına yönelik tebliğ ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespitinin zorunlu hale getirildiğini belirtirken söz konusu kararın döviz piyasalarına yönelik bir müdahale olmadığını, döviz bürolarının kurumsallaşmasına yönelik bir adım olduğunu ifade ettiAbone ol
Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz bürolarına yönelik tebliğ ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespitinin zorunlu hale getirildiğini belirtirken söz konusu kararın döviz piyasalarına yönelik bir müdahale olmadığını, döviz bürolarının kurumsallaşmasına yönelik bir adım olduğunu ifade etti. Bakanlık açıklamasını şu şekilde:
- Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında döviz bürolarına yönelik Yetkili Müesseseler Tebliğine ilişkin gerçeği yansıtmayan ve gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bazı iddialara yer verildiği görülmüştür.
- 12.10.2021 tarihli 2018-32/45 sayılı Tebliğ değişikliğine kadar kambiyo mevzuatı kapsamında döviz alım satımında bir kimlik yükümlülüğü bulunmamakla birlikte, daha önce MASAK mevzuatı
kapsamında işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin TL'i aşan işlemler ile Vergi Mevzuatı uyarınca 3 bin ABD Doları ve eşitini aşan işlemlerde kimlik tespiti zorunluluğu bulunmaktaydı.
- 2018-32/45 sayılı Tebliğ'de yapılan değişiklikle bir alt sınır olmaksızı döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespiti zorunlu hale getirilmiştir. Ülkemizde bankalar ve sermaye piyasası aracı kuruluşları nezdinde işlemlerde olduğu gibi yetkili
müesseseler sektöründeki tüm işlemlerin de kayıt altına alınması ve ayrıca sektörün ululsararası ile uyumlu hale getirilmesi hedeflenmiştir.
- Söz konusu yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması ile uluslararası düzenlemelere uyum dışında başka hiçbir amacı yoktur. Tebliğ ile ypaılan değişiklik döviz piyasalarına ilişkin bir müdahaleyi kesinlikle içermemektedir. Düzenleme, sadece döviz bürolarının işleyişi ve kurumsallaşmasına yönelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.
İslam Memiş 'kimlik' şartına isyan etti
Döviz bürolarına “1 dolar da satsanız kimlik bilgisi gireceksin” zorunluluğu tebliğ edildi. Buna göre her döviz alan kişinin kimlik bilgileri kayıt altına alınacak.
Kimlik uygulamasının ekonomiye ve yatırımcıya zarar vereceğini belirten altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Döviz büfesinden 1 dolar bile işlem yapan vatandaş kimlik bilgisi vermek zorunda. Bu mantık dışı uygulama ülke ekonomisine ve yatırımcısına zarar verir" dedi.
Döviz almak için kimlik şartı uygulamasının yakın zamanda kaldırılacağını savunan İslam Memiş, "Bazı uygulamalar var ki komik olmaktan çıkıyor hayrete düşürüyor. Ne mi olacak? Tabi ki iptal! Olmayacak mı? O zaman görün piyasayı!..." ifadelerini kullandı.
Bakanlığın açıklamasının ardından bir paylaşım daha yapan İslam Memiş, "Görünen şu ve net. Hazine, döviz alma ve satma işleminde alt sınır olmazsızın (1$ dahil olsa) herkes kimlik bilgisi vermek zorunda. Kamera kayıt ve kimlik bilgisi 1 yıl saklanacak ve Hazine istediğinde verilecek. Açıklama NETİM ve DÖNÜŞ YOK diyor. Şimdilik durum bu."