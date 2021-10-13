YKS ikinci ek yerleştirme tercihleri başlıyor ÖSYM Başkanı Aygün takvimi duyurdu
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerinin yarın başlayacağını açıkladı.Abone ol
ÖSYM Başkanı Aygün yaptığı açıklamada "Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." dedi