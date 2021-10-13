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YKS ikinci ek yerleştirme tercihleri başlıyor ÖSYM Başkanı Aygün takvimi duyurdu

YKS ikinci ek yerleştirme tercihleri başlıyor ÖSYM Başkanı Aygün takvimi duyurdu

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerinin yarın başlayacağını açıkladı.

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ÖSYM Başkanı Aygün yaptığı açıklamada "Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." dedi

yks
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