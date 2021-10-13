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İsrail ve Güney Kıbrıs'ın ortak boru hattı projesi! Yunan basını gerçeği yazdı

İsrail ve Güney Kıbrıs'ın ortak boru hattı projesi! Yunan basını gerçeği yazdı

Yunan basını, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs'ın ortak boru hattı projesini eleştirdi. Haberde, mevcut konjonktürde boru hattının inşasının "imkansız olduğu" vurgulandı.

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"Doğu Akdeniz boru hattı projesi, Türkiye'ye karşı siyasi bir baskı aracı olmaktan öteye gitmiyor. Bu proje kağıt üzerinde kalabilir." Bu sözler, Yunan Ta Nea gazetesinden.

Ta Nea, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin geçtiğimiz yıl imzaladığı Doğu Akdeniz boru hattı projesini konu alan bir haber yaptı. Güney Kıbrıs ve Girit üzerinden Avrupa'ya doğalgaz taşınması planlanan projenin inşasının, "siyasi ve ekonomik nedenlerle çok zor" olduğu vurgulandı. Haberde anlaşmanın bir boru hattı inşasından çok, üç ülkenin "Doğu Akdeniz'de talip oldukları bölgeye dair bir bildiri" olduğuna dikkat çekildi. Maliyetinin en az 6 milyar euro olacağı tahmin edilen projenin getirisine dair soru işaretleri dile getirildi. İsrail ve Kıbrıs çevresindeki doğalgaz rezervlerinin miktarlarının bile bilinmediği hatırlatıldı.

Haberde ayrıca projenin "Türkiye'ye karşı siyasi bir baskı aracı olmaktan ötemeye gitmediği" belirtildi. Mevcut konjonktürde boru hattının inşasının "imkansız olduğu" vurgulandı. Türk Deniz Kuvvetleri, "Nautıgal Geo" isimli araştırma gemisinin proje için Türkiye kıta sahanlığı ve KKTC kara sularına izinsiz girme teşebbüslerini engellemişti.

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