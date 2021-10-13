Kastamonu'da polisleri taşıyan midibüs devrildi 12 polis yaralı
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde emniyet mensuplarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirleme göre 12 polis yaralandı.Abone ol
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen polis servisi, Kastamonu-İnebolu kara yolu üzerindeki Seydiler İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 12 polis yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıyor.