BIST 1.418
DOLAR 9,10
EURO 10,53
ALTIN 521,31
HABER /  GÜNCEL
ADV İstediğin Telefonu Seç, Hemen Kullanmaya Başla

Aya Nikola kimdir Kuruluş Osman nasıl öldü tarihteki yeri

Aya Nikola kimdir Kuruluş Osman nasıl öldü tarihteki yeri

Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda ortaya çıkan Aya Nikola karakteri vatandaşlar tarafından merak edildi. Rusya'nın, Yunanistan'ın, çocukların ve denizcilerin azizi kabul edilen Aya Nikola 4. yüzyıl Hristiyan azizidir. İşte Aya Nikola hakkında merak edilenler...

Abone ol

Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan son bölümünde ortaya çıkan Aya Nikola karakteri merak edildi. Yunanistan'ın, Rusya'nın, çocukların ve denizcilerin azizi kabul edilir. Aya Nikola adına kurulmuş pek çok şehir ve kilise bulunur. Peki Aya Nikola kimdir? Aya Nikola tarihi? Aya Nikola nerede?

Aya Nikola Manastırı nerede: Kayalara oyularak meydana getirilmiş kademe halinde hücreler vardır. Kuzey tarafta merdivenle ayazmaya inilmektedir. Kilisenin doğusunda ikinci bir giriş daha bulunmaktadır. 19'uncu yüzyılda Rumlar tarafından kaya galerilerinin önü ahşap bir girişle tamamlanmış, ancak bu bölüm daha sonra ortadan kaldırılmıştır.

Aya Nikola Manastırı, Türkiye'de Kırklareli ilindeki Kıyıköy, Vize kasabasında bulunan dünyanın en eski taş oyma manastırlarından biridir.

6. yüzyıldaki I. Justinianus dönemine (MS 527-565) ait olup, kaya manastırlarının en iyi örneklerindendir. 19. yüzyılda önüne ahşap bir mekân ilave edilmiş ise de bu bölümden günümüze herhangi bir kalıntı ulaşmamıştır.

Aya Nikola Manastırı nerede: Kıyıköy Aya Nikola Manastırı, Kıyıköy Kasabası Papuçdere yolu üzerinde güney yamaçta, kasabaya 700 metre mesafededir. Bizans Dönemi kaya manastırlarının en iyi örneklerindendir. Zemin katta kilise, daha aşağıda ayazma, üst bölümde ise keşişlere mahsus bölümler bulunmaktadır.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Çankaya'da Afganistan çalıştayı yaptı
Cumhurbaşkanlığı Çankaya'da Afganistan çalıştayı yaptı
ABD'de kabus sürüyor! Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 716 bin 570’e çıktı
ABD'de kabus sürüyor! Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 716 bin 570’e çıktı
Osman Gazi kaç kere evlendi Bala Hatun'dan kaç çocuğu var?
Osman Gazi kaç kere evlendi Bala Hatun'dan kaç çocuğu var?
Kastamonu'da polisleri taşıyan midibüs devrildi 12 polis yaralı
Kastamonu'da polisleri taşıyan midibüs devrildi 12 polis yaralı
Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı
Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı
Kilis'te hasat başladı! Tarlada 3 TL markette 10 TL!
Kilis'te hasat başladı! Tarlada 3 TL markette 10 TL!
Ankara'da iş vaadiyle kandırıp tehdit edip dövdüler! 14 kadın kurtarıldı
Ankara'da iş vaadiyle kandırıp tehdit edip dövdüler! 14 kadın kurtarıldı
YKS ikinci ek yerleştirme tercihleri başlıyor ÖSYM Başkanı Aygün takvimi duyurdu
YKS ikinci ek yerleştirme tercihleri başlıyor ÖSYM Başkanı Aygün takvimi duyurdu
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! Alt sınır olmaksızın döviz alım satım işlemlerinde kimlik zorunlu
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı! Alt sınır olmaksızın döviz alım satım işlemlerinde kimlik zorunlu
17 yıldır firari olarak aranıyordu Diyarbakır'da yakalandı
17 yıldır firari olarak aranıyordu Diyarbakır'da yakalandı