AK Partili Dağ'dan 'sosyal medya düzenlemesi' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medyadaki dezenformasyonla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, bu konuda düzenlemenin Meclis'te yasalaşması için üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

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AK Parti'li Dağ, parti genel merkezinde, Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) heyeti ile görüştü.

AYD Başkanı Sinan Burhan, sosyal medya ve internet sitelerine ilişkin düzenleme önerisini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a sundu.

Dağ, görüşmede, sosyal medya ve internetteki dezenformasyona ilişkin sahadan çok ciddi talepler geldiğini, düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ve bu konuda çalışma yürütüldüğünü belirtti. AK Parti'li Dağ, dezenformasyon konusunun, Türkiye'nin bir sorunu olduğunu, AYD tarafından sunulan raporun bu konuya katkı sağlayacağını ve düzenlemenin Meclis'te yasalaşması için üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydetti.