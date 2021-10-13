Olay yeri Bursa! Saman altından 139 bin lira çıktı

BURSA’nın Yenişehir ilçesinde bir iş yerinden içinde 139 bin lira olan çelik kasayı çalıp paraları samanlığa saklayan M.B (38). ve M.Ç. (30) jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarma saman balyaları içinde çalınan para, çek ve senetleri buldu.

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Bursa'da Çayırlı Mahallesi'ndeki kuruyemişçi dükkanına giren M.B. ve M.Ç., çelik kasayı alarak kaçtı. Şikayet üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, 2 hırsızlık şüphelisini takibe aldı. Yapılan incelemede olay öncesi iş yerine keşif amaçlı geldikleri belirlenen şüpheliler, savcılıktan alınan iznin ardından gözaltına alındı.

M.B ve M.Ç. sorgularında kasayı açtıktan sonra içerisinde bulunan para, çek ve senetleri, M.B.'ye ait samanlıkta sakladıklarını itiraf etti. Yapılan aramada, saman balyaları arasında saklanan, 139 bin 155 lira para ile 8 çek ve 4 senet ele geçirildi.

2 şüpheli ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.