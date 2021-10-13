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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Apple'dan uygulamalar için açıklama: Android uygulamaları güvensiz

Apple'dan uygulamalar için açıklama: Android uygulamaları güvensiz

Mobil işletim sistemleri arasındaki 'güvenlik' tartışmaları devam ediyor. Apple Android'in kendi sistemi iOS'un çok gerisinde olduğunu söyledi.

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iOS ya da Android platformlarından hangisinin daha güvenli olduğunu gösteren ve farklı kriterlere dayanan çeşitli araştırmalar var. Apple, yeni bir açıklamayla iOS'un Android'den çok daha güvenli olduğunu vurguladı. Android'in geride kalmasının nedeni ise 'market dışından APK ile uygulama yüklenebiliyor olması' şeklinde belirtildi.

Market dışından APK ile uygulama yüklenmesi güvenlik problemlerine yol açıyor.

Android ekosisteminin güvenlik konusunda iOS'un çok gerisinde olduğunu belirten şirket, sebebi ise 'market dışından APK ile uygulama yüklenebiliyor olması' şeklinde belirtiyor.

Apple, bu durumun çeşitli güvenlik problemlerine neden olduğunu ve zararlı yazılımların cihazlara kurulumunun gerçekleştiğini ifade ediyor.

Konuyla alakalı çok fazla açıklama var. Yani şirketler iOS'un mu yoksa Android'in mi daha güvenli olduğunu test etmek için bir dizi çalışma yapıyor. Sonuçlarda büyük çoğunlukta iOS önde çıkıyor. Ama bu mobil işletim sistemi de hatasız değil elbette. Kullanıcıların özellikle uygulama indirirken titiz davranması; bilinmeyen bağlantılara tıklamaması ve güvenli şifre belirlemesi oldukça elzem.

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