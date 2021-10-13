Abdurrezzak Aslan el-Laz: Suriye halkı Türk ordusunun gelmesini bekliyor

SURİYE'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinin eski Emniyet Müdürü Abdurrezzak Aslan el-Laz, "Münbiç'te, Kobani'de, Surrin'de, Rakka'da hatta Haseke'de işgal altındaki halkın tümü Türk ordusunun gelmesini bekliyor. Çiçeklerle, güllerle karşılayacaklar" dedi.

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SURİYE'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinin eski Emniyet Müdürü Abdurrezzak Aslan el-Laz, bölgedeki terör saldırılarının terör örgütü PKK/PYD'nin sözde yöneticisi İlham Ahmed'in Moskova ve Washington'a eylülde gerçekleştirdiği ziyaretlerden sonra arttığına dikkat çekti.

Suriye'deki son gelişmeleri Yeni Şafak'a değerlendiren Aslan el-Laz, şöyle konuştu:

"PKK/PYD, Halep'in kuzey doğusunda ve Fırat'ın doğusunda terör eylemleri gerçekleştiriyor. Terör örgütü Barış Pınarı bölgesinde, Rasulayn, Tel Abyad ve Cerablus, El-Bab bölgelerinde Türk güçlerini ve huzur içinde yaşayan halkı hedef aldı. PKK/PYD sözde yöneticisi İlham Ahmed, Moskova ve Washington'a gitti. Döndükten sonra Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın kuzey doğusunda terör eylemleri çok arttı. Ahmed'in burada talimatlar aldığı, ittifaklar yaptığı muhakkak.

"Halkın tümü Türk ordusunun gelmesini bekliyor"

Tel-Rifat, Ayn el-Arap, Sırrin, Şuyuh bölgelerinden daha fazla saldırı gerçekleşiyor. Terör örgütü daha çok güvenli bölgeye Münbiç'ten bombalı araç ve motosikletleri gönderiyor. Münbiç'te, Kobani'de, Surrin'de, Rakka'da hatta Haseke'de işgal altındaki halkın tümü Türk ordusunun gelmesini bekliyor. Halk, Türk ordusunu çiçeklerle, güllerle karşılayacaklardır. Hiçbir suçu olmayan insanlar tutuklanıyor, hapse atılıyor. Gençler zorla örgütte katılması için götürülüyor."