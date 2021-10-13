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Türkiye'nin izinden giden Cezayir dış borçlanma tavsiyesine uymadı

Türkiye'nin izinden giden Cezayir dış borçlanma tavsiyesine uymadı

Uluslararası Para Fonunun (IMF) dış borçlanmaya yönelik tavsiyesini reddeden Cezayir'in Türkiye'nin izinden gittiği ifade edildi.

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CEZAYİR Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Uluslararası Para Fonunun (IMF) dış borçlanmaya yönelik tavsiyesini reddetmesi Arap basınında büyük yankı buldu.

Cezayir'in Afrika kıtasında istikrarlı ülkeler arasında yer aldığı ifade edilirken 2021'in sonunda (petrol ve doğalgaz hariç) 4,5 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdığı belirtildi. Cezayir'in askeri kapasitesini güçlendirip Kuzey Afrika ve Güney Akdeniz'de bir güç haline geldiğinden bahsedildi.

"Türkiye'nin izinden gitti"

Uluslararası arenada rehin kalmamak için bağımsız bir siyaset izleyen Cezayir'in Türkiye'yi örnek aldığı vurgulandı. Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi;

"Cezayir, Türkiye'nin izinden giderek ve deneyimlerinden yararlanarak istikrarlı bir şekilde ilerlemeyi başarmış, Afrika kıtasında uluslararası borçlanmayı reddederek baskılardan kendini kurtaran ilk ülke olmuştur."

Afrika kıtasının yüzölçümü olarak en büyük ülkesi Cezayir, aynı zamanda dünyanın en fazla petrol rezervine sahip ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Son yıllarda inşaat sektörüne yapılan yatırımların arttığı Cezayir, birçok Türk inşaat firmasına ev sahipliği yapıyor.

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