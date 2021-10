NN’den ‘Bir Arada’ tamamlayıcı sağlık sigortası

NN Hayat ve Emeklilik, tamamlayıcı sağlık sigortalarına farklı seçenekler içeren yeni bir ürün daha ekledi. ‘Bir Arada Tamamlayıcı Sağlık Sigortası; Doktor Online, Check Up ve Ekstra seçenekleri ile müşterilere diledikleri ek hizmeti tercih etme imkanı sunuyor.

NN Hayat ve Emeklilik Ürün Geliştirme ve Ürün Yönetimi Müdürü Melek Kurt, “Müşterilerimize kendi ihtiyaçları doğrultusunda seçebilecekleri farklı paket içerikleri ile seçenekler sunmaya ve ürünlerimizi farklılaştırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

NN Hayat ve Emeklilik, sağlık sektöründeki çalışmalarına yeni ürünlerle devam ediyor. Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler sunmayı hedefleyen şirket, ‘Bir Arada Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ ile her zaman onların yanlarında olmayı amaçlıyor.

İHTİYACA GÖRE SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜ SUNUYOR

Bir Arada Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Doktor Online, Check Up ve Ekstra paketleriyle ihtiyaca uygun seçenekler sunuyor. Müşteriler, ayakta ve yatarak tedavilerini SGK anlaşmalı kurumlarda olabilecekleri gibi; yatarak tedavilerini anlaşmalı özel hastanelerde SGK anlaşması sınırlaması olmadan da yaptırabiliyor. Ayrıca Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Evde Bakım ve Acil Müdahale teminatları da SGK anlaşmalı hastanelerde sigortanın kapsamında yer alıyor. Müşteriler dilerlerse ek hizmet içermeyen Bir Arada Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı alabilirken; isterlerse de ek hizmetli ürünlerden dilediklerini tercih edebiliyor. Bir Arada Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda, ömür boyu yenileme garantisi de bulunuyor.

SGK SINIRLAMASI OLMADAN DA TEDAVİ İMKANI

NN Hayat ve Emeklilik Ürün Geliştirme ve Ürün Yönetimi Müdürü Melek Kurt, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik hazırladığımız ürünlerimizle, yalnız SGK anlaşmalı kurumlarda değil, yatarak tedavilerini anlaşmalı özel hastanelerde SGK anlaşması sınırlaması olmadan faydalanmalarını sağlıyoruz. Bu sayede hastane ağımızı genişleterek müşterilerimizin en iyi sağlık hizmeti almasına ve yaşam kalitelerini daha da iyileştirerek iyi bir hayat sürmelerine destek veriyoruz. Müşterilerimize kendi ihtiyaçları doğrultusunda seçebilecekleri farklı paket içerikleri ile seçenekler sunmaya ve ürünlerimizi farklılaştırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

DOKTORLA ONLINE YA DA TELEFONLA GÖRÜŞME İMKANI

Bir Arada Check Up Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, sunulan teminatlara ek olarak geniş anlaşmalı hastane ağına sahip check up hizmetinden yılda 1 defaya mahsus ücretsiz yararlanma imkanı sunuyor. Bir Arada Doktor Online Tamamlayıcı Sağlık Sigortasıhastanelerden mobil cihazla alınacak randevu ile alanında uzman doktorlarla görüntülü görüşme, doktorlarla 7/24 telefonla iletişime geçebilme ve sağlıkla ilgili profesyonel danışmaya ihtiyaç duyulduğunda psikolog, çocuk doktoru veya ana branş dallarında uzman doktorlara ulaşabilme ayrıcalığı sağlıyor. Bunun yanı sıra online eğitmen ile fitness ve pilates hizmetlerinden ilk bir ay ücretsiz, sonraki derslere % 30’a varan indirim avantajı da bulunuyor. Bir Arada Ekstra Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı tercih edenler ise hem doktor online hizmetinden hem de check up hizmetinden faydalanabiliyor.