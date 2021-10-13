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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu kabul etti

Doların 9.10 ile tüm zamanların rekorunu kırmasının ardından Beştepe'de dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti.

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Yeni haftayla birlikte yükselişini hızlandıran Dolar, 9 liranın üzerine çıktı. Hafta başından beri rekor üstüne rekor kıran kur, 9,10 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bu gelişmelerin ardından Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavcıoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye ilişkin henüz bir açıklamada bulunulmadı.

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