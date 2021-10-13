Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Norveç’in Kongsberg kentinde oklu saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirilirken, polisin saldırıyla ilgili bir kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı.

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Norveç polisi, resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, elinde yay ve ok bulunan bir kişinin insanların üzerine gelişi güzel ok fırlattığını belirterek, saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.

Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kongsberg polis sözcüsü Oeyvind Aas, oklu saldırıda çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu belirterek, saldırganın yakalandığını ifade etti. Olayla ilgili daha fazla bilgi vermeyeceğini söyleyen Aas, incelemenin devam ettiğini kaydetti.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve helikopter sevk edildi.