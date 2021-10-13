Türkiye 13 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 361 bin 164 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 113 milyon 183 bin 300'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Ekim 2021 Çarşamba günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 164 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 30 bin 331 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "31 bin 248 kişinin Kovid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız" değerlendirmesinde bulundu.