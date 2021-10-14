Korona vakaları neden düşmüyor? Osman Müftüoğlu 8 nedeni tek tek açıkladı

2. “KANIKSAMA” VE “YOK SAYMA” YANLIŞI VAR: Uzayan her toplumsal sorunda olduğu gibi pandemide de “Biz ne yaparsak yapalım bu zaten böyle gidecek” ve “Olanlar zaten oldu, virüs bundan sonra bana ciddi bir zarar vermez” şeklindeki yanlış düşünceler de önemli bir sorun.