Korona vakaları neden düşmüyor? Osman Müftüoğlu 8 nedeni tek tek açıkladı
Koronavirüste günlük vaka sayıları 30 binlere, günlük ölüm rakamları 200’lere çakılıp kaldı. Her gün uyarı üstüne uyarı yapılsa da vakalar bir türlü düşürülemiyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu vakaların düşmemesinin nedenini madde madde açıkladı.
Türkiye koronavirüsle mücadelede son dönemde vaka ve ölüm sayılarını bir türlü azaltamıyor. Sağlık Bakanı Farettin Koca başta olmak üzere her gün her saat 'aşı olun, tedbiri elden bırakmayın' uyarıları yapılıyor. Ancak bunun bir etkisi olmadığı görülüyor. Vaka ve hastaneye yatışta gençlerde çok dikkat çeken bir artış var. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, günlük vaka sayılarının 30 binlere, ölüm rakamlarının 200’lere çakılıp kalmasının nedenlerini Bilim Kurulu üyeleri ve uzmanlarla konuşarak yazdı. İşte o nedenler...
Rakamları çivileyen ilk 4 yanlış
1. TOPLUMSAL HAREKETLİLİK ARTTI: İşe, okula, çarşıya, pazara dönüşler arttı. Bu zaten olması gereken bir durumdu, öyle de olmalıydı. Hareketlilik artınca bulaş da hızlandı.
2. “KANIKSAMA” VE “YOK SAYMA” YANLIŞI VAR: Uzayan her toplumsal sorunda olduğu gibi pandemide de “Biz ne yaparsak yapalım bu zaten böyle gidecek” ve “Olanlar zaten oldu, virüs bundan sonra bana ciddi bir zarar vermez” şeklindeki yanlış düşünceler de önemli bir sorun.
3. “BANA BİR ŞEY OLMAZCILAR” ÇOĞALDI: Dışarıda, özellikle ortak mekânlarda uyulması gereken ortak tedbirlere gerekli dikkati gösterenlerin sayıları hızla azalıyor. Maskeler önce çeneye inmişti, şimdilerde “kol/pazu bandı(!)” görevi üstleniyor. Düzenli dezenfektan kullananların, fiziksel mesafeye uyanların sayıları da düşüyor.