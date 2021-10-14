Annesinin 20 yıl önceki yasak aşkını kadın tuzağıyla öldürdü! Yasak aşk yaşanırken 1 yaşındaymış

İSTANBUL'da kuaför Kamuran Tün, sokak ortasında 7 bıçak darbesiyle öldürüldü. Cinayeti, 20 yıl önce memleketi Silopi'de yasak ilişki yaşadığı kadının oğlu Murat Timuçin'in işlediği belirlendi. Babası, amcası ve dayısı ile kanlı planı gerçekleştiren Tumuçin'in, 'Züleyha' sahte ismiyle Facebook'ta arkadaşlık kurduğu Kamuran Tün'ü, para karşılığı anlaştığı bir kadınla buluşturduktan sonra öldürdüğü belirlendi.

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İstanbul'da Kadıköy Caferağa Mahallesi önceki gün saat 16.30 sıralarında akıllara durgunluk veren bir intikam cinayetine sahne oldu. Evli ve 7 çocuk babası 42 yaşındaki kuaför Kamuran Tün, sokak ortasında 7 bıçak darbesiyle öldürüldü. Katil tanıdıktı. Silopi'ye uzanan 20 yıllık bir intikamın baş kahramanlarından biriydi: 21 yaşındaki Murat Tumuçin... İşte katil zanlısın emniyette verdiği ifadeye göre kan donduran cinayetin hikâyesi...

Konu namus meselesi! Babam askerdeyken annemle ilişki yaşamış

- Konu namus meselesi. 2001'de babam askerdeyken, öz annem Kamuran Tün ile cinsel birliktelikte bulundu. Beraber evi terk ettiler ve daha sonra başkasıyla evlendi. Aile düzenimiz bozuldu. Beni dedem büyüttü. 5 ay önce haziranda dedemi kaybettim.

Babam, 'Bu bizim namusumuz. Onu öldür' dedi

- Kamuran Tün'ü bu tarihten sonra babam Hacı Tumuçin'den (40) öğrendim. Babam, 'Bu bizim namusumuz. Onu öldür' dedi. Ben de kabul ettim. Kamuran Tün'ü araştırdım, Facebook'ta buldum.

Onunla 'Züleyha' olarak konuşmaya başladım

- Züleyha takma ismiyle hesap açıp konuşmaya başladım, cep numarasını aldım. Babama bahsedince, babam ve amcam Salih Tumuçin(42) ile plan yaptık. 4 gün önce Şırnak'tan babamla İstanbul'a geldik. Dayım Selçuk Başboğa'nın (39) Maltepe'deki evinde kaldık.

Tekirdağ'dan kadın tutup getirdik

- Kamuran'ı bulabilmek için Duygu H.A. (28) adlı kadınla iletişime geçtik. Olay günü babamla birlikte, amcam Salih Tumuçin'in arabasıyla Tekirdağ'a giderek Duygu'yu, 'Kamuran Tün'den alacağımız var' diyerek para karşılığında Kamuran'la iletişime geçirdik, İstanbul'a getirdik.

Kamuran'la 'Züleyha' olarak bir kadın buluşmalıydı!

Duygu ile anlaşmamızdaki amacımız, sahte isimle hesap açmıştım ve Kamuran Tün ile ayarlayacağım buluşmaya bir kadının gitmesi gerekiyordu. Kadıköy'e gittik. Duygu ile Kamuran Tün buluştu. Onları uzaktan izleyip takip ettim. Onlar ayrıldıktan sonra olayı gerçekleştirdim.