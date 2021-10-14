Şanlıurfa'da iş makinesiyle çarpışan otomobilin tavanı koptu: 2 ölü, 6 yaralı

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, iş makinesi ile çarpışan otomobilin tavanı koptu, kazada Emin Atçı ve Saime Zira yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

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Suruç ilçe merkezine seyir halinde olan Emin Atçı yönetimindeki 06 BZG 368 plakalı otomobil, iddiaya göre tali yoldan kontrolsüz şekilde çıkan operatörü öğrenilemeyen iş makinesi ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin tavanı koparken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Emin Atçı ile yanında bulunan Saime Zira hayatını kaybederken, yaralanan Sümeyya, İrem, Fatma ve Meryem Atçı ile Aziz ve Ali Asaf Zira sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.