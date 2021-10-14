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ABD’de hava yolu şirketi Southwest Airlines'in 2000’den fazla uçuşu iptal oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD’de hava yolu şirketi Southwest Airlines'in 2000’den fazla uçuşu iptal oldu

ABD’nin en büyük havayolu şirketlerinden Southwest Airlines'ın hafta sonu başlayan problemler nedeniyle iptal edilen uçuş sayısı 2000’i aştı.

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Flightaware bilgilerine göre, Southwest Airlines'ın ABD’de 3 günlük hafta sonu tatilinde başlayan problemleri, pazartesi akşamına kadar 2000’den fazla uçuşunun iptaline, binlerce uçuşunsa gecikmesine yol açtı.

Şirket, yayınladığı açıklamada, iptallerden hava kontrol sorunlarını ve Florida’daki hava şartlarını sorumlu tutarak uçuşların bu hafta normale dönmesine çalıştıklarını duyurdu.

Uzmanlar da ülkenin yolcu sayısı bakımından üçüncü büyük havayolu şirketi olan Southwest’in noktadan noktaya uçuş ağının, şirketi zincirleme gecikme ve iptallere açık hale getirdiği konusunda uyarıda bulundu.

Associated Press’e konuşan havayolu endüstrisi danışmanı Henry H. Harteveldt, birçok havayolu şirketince kullanılan noktadan noktaya uçuş takviminde herhangi bir uçuş iptal edildiğinde, uçak ve ekibinin gelecekte bulunmaları gereken noktaya gidemediklerini ve bu durumun zincirleme iptallere yol açtığını değerlendirdi.

Öte yandan uzmanlar, ABD’de Kovid-19 salgını kapanmasının ardından haziran ayında seyahatlerin hızla artmasıyla, çalışanları erken emekli olan veya ücretsiz izinden geri dönmeyen şirketlerde çalışan sıkıntısı yaşandığına ve birçok havayolu şirketinin kapasitesinin üzerinde sefer düzenlediğine dikkati çekti.

Yaz aylarında Southwest uçuşlarında çalışan eksikliği nedeniyle iptaller görülürken, American Airlines şirketi de Babalar Günü’nde benzer problemler yaşamıştı.

Amerikan Spirit Airlines’ın yazın yaşadığı uçuş iptalleri şirkete yaklaşık 50 milyon dolara mal olmuştu.

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