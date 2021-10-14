İstanbul'a iklim değişikliği ne yapacak? Korkunç senaryo: Bağdat Caddesi, Dolmabahçe, metrobüs durakları...

Artık dünyanın kaçınılmaz geleceği haline gelen iklim değişikliğinin şehirlere neler yapabileceği konuşuluyor. İstanbul'un iklim değişikliği ile kıyı haritası tamamen değişecek, tarihi yapılar, stadlar sular altında kalacak.

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En son ‘iklim değişikliği’ haritasına göre 1.5 derecelik ısınma sonucunda 40 yıl içinde İstanbul’un kıyı haritası da değişecek. 3 derecelik kötümser senaryo gerçekleşirse deniz suları sahillerden iki kilometre kadar içeri girecek, başta Dolmabahçe ve Çırağan sarayları olmak üzere birçok yapı ve bölge sular altında kalacak.

İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin en önemli sonucu buzulların erimesiyle Deniz seviyesinde görüle

n artış. Yeni bir modelleme, Emisyon üretiminin durdurulamaması halinde 40 yıl içinde İstanbul sahillerinin 2 kilometre içlere kadar sular altında kalacağını gösterdi.

İklim bilimciler, Dünya’nın sanayi öncesi döneme göre halihazırda 1.2 derece daha sıcak olduğunu, artışın bu yüzyılın sonuna dek 1.5 derecede sınırlandırılması gerektiğini söylüyor. Fakat sera gazı emisyonunun bugün azaltılmaya başlandığı ve 2050’de sıfırlandığı en iyimser senaryoda bile 1.5 derece hedefini tutturmak neredeyse olanaksız. Emisyon artışının 2050’ye kadar sürdüğü kötümser durumda ise sıcaklık artışı 2060’lara geldiğimizde 3 dereceyi bulmuş olacak ve buzul erimesine bağlı olarak okyanuslar, en yüksek seviyelerine çıkana kadar on yıllarca kabarmaya devam edecek.

510 milyon iklim mültecisi demek

Deniz seviyesindeki artışın etkilerini inceleyen ABD merkezli Climate Central adlı organizasyon; Çin, Hindistan, Vietnam ve Endonezya’nın olumsuzluklardan en çok etkilenecek ülkeler olduğunu ortaya koydu. Kurumun yeni çalışmasına göre, tüm dünyada yaklaşık 385 milyon insan, emisyon miktarı düşse bile nihayetinde sular altında kalacak bölgelerde yaşıyor. Isınmanın 1.5 derece ile sınırlandırılabildiği senaryoda 510 milyon, 3 derecenin görüldüğü durumda ise 800 milyondan fazla kişi göç etmek zorunda kalacak.

1,5 derece senaryosu: Bağdat Caddesi denizle birleşecek

- Climate Central’ın modellemesine göre, artışın 1.5 derecede tutulabildiği durumda İstanbul’un kıyıları şöyle etkilenecek:

- Ataköy ve Zeytinburnu sahili en çok etkilenen alanlar. Deniz, Bakırköy Osmaniye’de 2 kilometre içeri ulaşıyor.

- Kadıköy Rıhtım Caddesi tamamen, Bağdat Caddesi kısmen sular altında kalıyor.

- Haliç kıyısı karşılıklı olarak yer yer 250 metreye kadar su altında kalıyor.

- Yenikapı etkinlik alanını, Kennedy Caddesi’ni ve Yenikapı Marmaray istasyonunu su basıyor.

- Küçükçekmece Gölü Esenyurt’un içlerine doğru uzuyor. Diğer tarafta Sazlıdere Barajı ile birleşiyor.

3 derece senaryosu: Dolmabahçe ve Çırağan da...

- Kötümser senaryonun gerçekleşmesi ve ortalama küresel yüzey sıcaklığındaki artışın 3 dereceyi bulması halinde şunlar yaşanacak:

- Beşiktaş’ta Dolmabahçe ve Çırağan sarayları ile Vodafone Park sular altında kalıyor.

- İstanbul Havalimanı yakınlarındaki Durugöl tamamen denize karışıyor.

- Su Bahçelievler’de Şirinevler metrobüs durağına kadar, Zeytinburnu’da ise D-100 karayoluna kadar ilerliyor.

- Haliç’te, Tersane İstanbul deniz altında kalıyor.

- Deniz, Kasımpaşa İskelesi’nden Piyalepaşa Bulvarı’na kadar yaklaşık 2 km içeri giriyor.